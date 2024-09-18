National Voter Registration Day 2024 破紀錄

從選舉官員到傳媒公司、非牟利機構以至知名人士，全國各地都在努力登記選民

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華盛頓2024年9月18日 /美通社/ -- 今天，9 月 17 日，美國人上下一心，大力慶祝民主，這是 National Voter Registration Day 2024 的一部分，是無黨派的公民節日，致力於確保每一位符合資格的美國人，都有機會在火速逼近的選舉之前登記投票。自上次總統選舉以來，支持這個假期的主要國家合作拍檔數量已大幅增長 42%。當地社區合作拍檔的人數增長 18%，創下另一項紀錄。這個假期是全國選舉官員、傳媒公司、知名人士，非牟利機構和社區合作拍檔之間的獨特合作。

「我們很高興每個主要選舉官方協會都支持這個假期，以增加對投票過程的信心，並幫助更多美國人在這個創紀錄的一年註冊，」明尼蘇達州州務卿 Steve Simon 與肯塔基州州務卿 Michael Adams 共同擔任假期指導委員會主席，表示：「我們讚揚 NASS、NASED、選舉中心和 EAC 成為這個節日背後的推動力。他們的領導力有助於確保這個節日，成為所有美國人，無論黨派為何，都能聚集在一起並慶祝民主的時機。」這個假期還在星期一收到白宮宣言，並於 7 月 份美國參議院發出雙黨決議。

美國國會大廈，附 National Voter Registration Day 貼紙

傳媒合作拍檔也在協助宣傳這節日。Google 以特別的 Google Doodle 展開序幕，連結至各州的註冊網站。Facebook、Instagram、Snapchat 等都在其應用程式中推廣選民登記連結。 Microsoft 正在網上和其巨大立方形的 Time Square 顯示屏上宣傳節日。iHeartMedia，Estrella MediaCo 和 National Association of Broadcasters 的眾多電台合作拍檔正在收音機和電視上運行 PSA，務求在難以接觸的社區中宣揚節日的資訊。MediaCo 臨時行政總裁 Jacqueline Hernandez 表示：「我們很高興能夠幫助更多美國人登記投票，作為這場無黨派民主慶祝活動的一部分。」

同時眾多演員、音樂家、體育人物、影響力人士和其他公眾人物正在利用其粉絲群和社交媒體，進一步宣傳節日並鼓勵選民註冊。除了 Jimmy Fallon 在 The Tonight Show 中吶喊助威之外，Olivia Rodrigo、Stephen Colbert、Kerry Washington、Jon Dretto、DJ Questlove、Steph Curry、Rhiannon Giddens 以及 百老匯劇團 Hamilton 等人也鼓勵其粉絲和追隨者登記投票。 Anika Noni Rose、Michael Ealy、Estelle 等人參與了今天發表的 ICON MANN 影片。隨著一天的推移，預計更多的公眾人物將加入這宣傳陣容。

National Voter Registration Day 運動總監 Chyann Sapp 表示：「我們很高興今年能夠獲得如此創紀錄的參與。」「擁有 152 個頂級合作拍檔，從傳媒公司到選舉官方組織和國家非牟利機構，我們的參與率比以往任何時候都多。我們還與 5,400 多個社區合作柏檔打破紀錄，包括當地非牟利機構、LWV 分會、圖書館、學院等，這些社區正在幫助在自己的社區註冊選民。」之前在 2020 年創下的記錄分別為 107 和 4,589 。

National Voter Registration Day 在州選民登記截止日期之前，為選民登記程序帶來所需的關注。在實施「即日登記」的州份，各州份的截止日期從 30 天到選舉日不等。但是，活動組織者鼓勵選民不要等待。提早註冊，是確保準備好迎接 11 月的選舉的最佳方法。符合資格的選民可前往 Vote.gov 網站登記或更新其登記。

National Voter Registration Day 簡介：此節日是透過各行和業和領域的合作拍檔的共同努力，方能實現。2024 活動的主要贊助商包括 Aflac、American Property Owners Alliance、CAA、Carnegie Corporation of NY、Civic Responsibility Project、Google、Levi Strauss & Co.、Microsoft、Paramount、National Association of Realtors、Room & Board、Target 和 Wallace Coulter Foundation。 此節日由非牟利機構 Nonprofit VOTE 管理。

National Voter Registration Day