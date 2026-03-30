2026 Le prix Lionel Gelber est décerné à Francis Gavin pour Thinking Historically : Un guide pour l'art de gouverner et la stratégie

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Penser historiquement : A Guide to Statecraft and Strategy (Yale University Press) sélectionné comme le meilleur livre de non-fiction publié en langue anglaise sur les affaires internationales

sélectionné comme le meilleur livre de non-fiction publié en langue anglaise sur les affaires internationales Le prix Lionel Gelber est décerné chaque année par un jury international de praticiens et d'universitaires. Il est décerné par la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto.

Des photos haute résolution de l'auteur et des images de la couverture du livre sont disponibles sur demande.

TORONTO, 30 mars 2026 /PRNewswire/ -- - Judith Gelber, présidente du conseil d'administration du prix Lionel Gelber, a annoncé aujourd'hui que le lauréat du prix Lionel Gelber 2026 est Thinking Historically : A Guide to Statecraft and Strategy par Francis J. Gavin, publié par Yale University Press. Choisi par un jury de journalistes, de praticiens et d'universitaires internationaux, le prix Lionel Gelber est décerné chaque année au meilleur ouvrage sur les affaires internationales publié en anglais. Le prix est décerné par la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto. Le lauréat recevra 50 000 dollars.

« Thinking Historically est un livre pour notre époque. Au milieu d'une escalade de crises interconnectées qui remettent en question des hypothèses profondément ancrées et créent de nouveaux niveaux d'incertitude, Gavin montre comment la pensée historique nous aide à voir certaines choses qui nous échapperaient autrement », a déclaré Janice Gross Stein, la présidente du jury Gelber.

Le titre gagnant a été sélectionné parmi une liste de livres, dont King of Kings : La révolution iranienne : A Story of Hubris, Delusion, and Catastrophic Miscalculation par Scott Anderson (Signal/McClelland & Stewart) ; Capitalism : A Global History par Sven Beckert (Penguin Press) ; House of Huawei : The Secret History of China's Most Powerful Company par Eva Dou (Portfolio) ; How Progress Ends : Technology, Innovation and the Fate of Nations par Carl Benedikt Frey (Princeton University Press).

Le prix Lionel Gelber 2026 a été choisi par Prof. Janice Gross Stein (présidente du jury), Prof. John Bew (Londres), Prof. Sergey Radchenko (Cardiff), James Steinberg (Washington), et Prof. Nina Srinivasan Rathbun (Toronto).

Le gagnant

Penser historiquement: A Guide to Statecraft and Strategy par Francis J. Gavin (Yale University Press)

Commentaire du jury : Francis Gavin a écrit un ouvrage profond de philosophie de l'histoire qui est en même temps éminemment lisible. Il n'écrit pas sur l'histoire mais plutôt sur la sensibilité historique, une manière de comprendre et de penser le monde avec toutes ses complexités et ses incertitudes. La sensibilité historique crée un malaise face aux raisonnements linéaires et aux causes uniques. Il embrasse la complexité, de multiples chaînes qui se croisent et se connectent, et une histoire qui change avec la perspective du temps. Dans un chapitre élégant, Gavin guide le lecteur à travers ces complexités et nous laisse moins sûrs de nous, plus empathiques et plus sages. Thinking Historically est un livre plus important que E.H. L'ouvrage de Carr Twenty Years Crisis nous aide à comprendre les crises de notre époque.

L'événement

La cérémonie de remise du prix Lionel Gelber et la conférence auront lieu à 12 p.m. ET le mercredi 15 avril 2026.

Le prix Lionel Gelber a été créé en 1989 par le diplomate canadien Lionel Gelber. Un prix en espèces de 50 000 dollars canadiens est attribué au gagnant. Le prix est décerné chaque année par le conseil d'administration du prix Lionel Gelber et la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'université de Toronto.

Pour vous inscrire en ligne, visitez le site gelber.munkschool.utoronto.ca

Contact : Lani Mae Krantz, [email protected], (647) 407-4384

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2944458/The_Lionel_Gelber_Prize_2026_Lionel_Gelber_Prize_awarded_to_Fran.jpg