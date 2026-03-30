-El Premio Lionel Gelber 2026 fue otorgado a Francis Gavin por su obra Thinking Historically: A Guide to Statecraft and Strategy

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Thinking Historically: A Guide to Statecraft and Strategy (Yale University Press) seleccionado como el mejor libro de no ficción publicado en inglés sobre asuntos internacionales.

El Premio Lionel Gelber es otorgado anualmente por un jurado internacional de profesionales y académicos. Lo concede la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto.

Se pueden solicitar fotografías de alta resolución del autor e imágenes de la portada del libro.

TORONTO, 30 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Judith Gelber, presidenta del jurado del Premio Lionel Gelber, anunció hoy que el ganador del Premio Lionel Gelber 2026 es Thinking Historically: A Guide to Statecraft and Strategy, de Francis J. Gavin, publicado por Yale University Press. Elegido por un jurado de periodistas, profesionales y académicos internacionales, el Premio Lionel Gelber se otorga anualmente al mejor libro sobre asuntos internacionales publicado en inglés. El premio es presentado por la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto. El ganador recibirá 50.000 dólares.

"Thinking Historically Es un libro para nuestros tiempos. En medio de crisis interconectadas y en constante escalada que ponen en tela de juicio supuestos profundamente arraigados y generan nuevos niveles de incertidumbre, Gavin demuestra cómo el pensamiento histórico nos ayuda a percibir aspectos que de otro modo pasarían desapercibidos", afirmó Janice Gross Stein, presidenta del jurado del Premio Gelber.

El título ganador fue seleccionado de una lista de finalistas que incluía: « King of Kings: The Iranian Revolution: A Story of Hubris, Delusion, and Catastrophic Miscalculation de Scott Anderson (Signal/McClelland & Stewart); Capitalism: A Global History de Sven Beckert (Penguin Press); House of Huawei: The Secret History of China's Most Powerful Company de Eva Dou (Portfolio); y How Progress Ends: Technology, Innovation and the Fate of Nations de Carl Benedikt Frey (Princeton University Press).

El Premio Lionel Gelber 2026 fue otorgado por la profesora Janice Gross Stein (presidenta del jurado), el profesor John Bew (Londres), el profesor Sergey Radchenko (Cardiff), James Steinberg (Washington) y la profesora Nina Srinivasan Rathbun (Toronto).

El ganador

Thinking Historically : A Guide to Statecraft and Strategy de Francis J. Gavin (Yale University Press)

Comentario del Jurado: Francis Gavin ha escrito una obra profunda de filosofía de la historia, a la vez que sumamente amena. No escribe sobre historia, sino sobre sensibilidad histórica, una forma de comprender y reflexionar sobre el mundo con todas sus complejidades e incertidumbres. La sensibilidad histórica genera incomodidad ante el razonamiento lineal y las causas únicas. Abraza la complejidad, las múltiples cadenas que se entrecruzan y conectan, y una narrativa que cambia con la perspectiva del tiempo. En un elegante capítulo tras otro, Gavin guía al lector a través de estas complejidades, dejándonos con menos certezas, más empáticos y más sabios. Thinking Historically es un libro más importante que Twenty Years Crisis de E.H. Carr para ayudarnos a comprender las crisis de nuestro tiempo.

El evento

La ceremonia y conferencia del Premio Lionel Gelber se llevará a cabo a las 12:00 p.m. (hora del este) del miércoles 15 de abril de 2026.

El Premio Lionel Gelber fue fundado en 1989 por el diplomático canadiense Lionel Gelber. El ganador recibe un premio en efectivo de 50.000 dólares canadienses. El premio es entregado anualmente por el Comité del Premio Lionel Gelber y la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto.

Para registrarse en línea, visite gelber.munkschool.utoronto.ca

Contacto: Lani Mae Krantz, [email protected], (647) 407-4384

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