20,66 % - LONGi Solar établit un nouveau record mondial en matière d'efficience de conversion de modules à 60 cellules

Le Dr Lv Jun, vice-président de LONGi Solar, a déclaré : « Cette percée en matière d'efficience de conversion des modules vient confirmer davantage le potentiel de développement de la technologie monocristalline PERC. Nous sommes persuadés qu'elle remplacera définitivement les produits courants dans les trois prochaines années, et améliorera efficacement l'efficience et la fiabilité de production électrique des systèmes PV, ce qui réduira le LCOE et apportera davantage de bénéfices aux clients. »

Basées sur l'efficience de conversion élevée offerte par la PERC sur une seule face, les cellules PERC bifaces produisent de l'électricité à partir des faces avant et arrière, ce qui ajoute un rendement supérieur de 10 à 25 % pour un coût similaire à celui d'une PERC à une seule face. À l'avenir, la part de marché des modules bifaces PERC augmentera rapidement.

C'est la troisième fois cette année que LONGi Solar s'inscrit à la tête du secteur, et bat le record mondial d'efficience relatif aux modules PV. Cet accomplissement est attribuable aux investissements élevés de la société en R&D. En 2017, LONGi a établi un nouveau record dans le secteur PV en termes de dépenses en R&D, ayant investi 175,7 millions USD, soit une part de 6,77 % du chiffre d'affaires en faveur de la R&D.

LONGi Solar procédera progressivement à une production de masse de ses technologies innovantes, et appliquera ces technologies avancées à ses produits, afin de fournir aux clients les solutions monocristallines les plus efficientes au monde.

« L'innovation technologique est l'âme de LONGi », a déclaré Li Wenxue, président de LONGi Solar. « Axées sur le marché et les clients, nos technologies de modules ont su équilibrer avec succès puissance et efficience, en prenant en considération à la fois les coûts et les avantages. La promotion de modules monocristallins de LONGi offrira aux clients des retours sur investissements plus élevés, et contribuera à apporter une énergie verte à travers le monde. »

