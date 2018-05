20,66% -- A LONGi Solar estabelece outro recorde mundial para a eficiência de conversão do módulo de 60 células

O Dr. Lv Jun, Vice-Presidente da LONGi Solar, disse, "Esta inovação na eficiência de conversão do módulo confirma ainda mais o potencial de desenvolvimento da PERC (célula com emissores passivados e contatos posteriores) microcristalina. Acreditamos firmemente que isso irá substituir completamente os produtos convencionais nos próximos três anos e melhorar efetivamente a eficiência e a confiabilidade da geração de energia dos sistemas fotovoltaicos, o que, por sua vez, reduz o custo nivelado de energia (LCOE) e proporciona mais benefícios aos clientes".

Com base na alta eficiência de conversão da PERC de uma face, as células PERC bifaciais geram energia tanto da parte frontal quanto da parte traseira, adicionando rendimento de 10% a 25% maior a um custo similar ao da PERC de uma só face. No futuro, a participação no mercado dos módulos com células PERC bifaciais aumentará rapidamente.

Esta é a terceira vez este ano que a LONGi Solar lidera o setor e quebra o recorde mundial de eficiência do módulo fotovoltaico. Esta conquista pode ser atribuída aos altos investimentos da empresa em P&D. Em 2017, a LONGi estabeleceu um novo recorde do setor fotovoltaico com gastos com P&D, investindo US$ 175,7 milhões, 6,77% da receita em P&D.

A LONGi Solar irá, gradualmente, levar suas tecnologias inovadoras para produção em massa e aplicar estas tecnologias avançadas aos seus produtos, para fornecer aos seus clientes soluções monocristalinas eficientes e líderes mundiais.

"A inovação tecnológica é a alma da LONGi", disse Li Wenxue, Presidente da LONGi Solar. "Orientadas para o mercado e para os clientes, nossas tecnologias de módulos equilibraram com sucesso a energia e a eficiência, considerando tanto os custos quanto os benefícios. A promoção de módulos monocristalinos da LONGi proporcionará aos clientes retorno mais alto nos investimentos e contribuirá com energia verde para o mundo".

