21 сентября на рынке появится фитнес-браслет Amazfit Band 5 с измерением уровня насыщения крови кислородом и 15-дневным зарядом аккумулятора[1] за 44,9 USD[2], который в скором времени будет дополнен встроенным цифровым помощником Amazon Alexa[3]

До недавнего времени наручный браслет, как правило, относился к категории простейших и недорогих устройств. Однако Amazfit Band 5 повышает статус категории «браслет», в частности за счет персонализированного контроля параметров самочувствия.

Высокоточный датчик BioTracker™ 2 : хотя Amazfit и не является медицинским устройством, он оснащен оптическим ФПГ-датчиком новейшего поколения Huami BioTracker™ (2-й версии), круглосуточно обеспечивающим высокоточное непрерывное измерение частоты сердечных сокращений с фиксацией пульса в спокойном состоянии, зон частоты сердечных сокращений и подачу предупредительного сигнала о превышении установленного порога частоты, который является наиболее универсальным и высокоточным биодатчиком из когда-либо разработанных компанией Huami.

: хотя Amazfit и не является медицинским устройством, он оснащен оптическим ФПГ-датчиком новейшего поколения Huami BioTracker™ (2-й версии), круглосуточно обеспечивающим высокоточное непрерывное измерение частоты сердечных сокращений с фиксацией пульса в спокойном состоянии, зон частоты сердечных сокращений и подачу предупредительного сигнала о превышении установленного порога частоты, который является наиболее универсальным и высокоточным биодатчиком из когда-либо разработанных компанией Huami. Усовершенствованный процессор обработки данных OxygenBeats TM позволяет устройству Amazfit Band 5 производить измерение уровня насыщения крови кислородом благодаря модулю обработки данных о содержании кислорода с искусственным интеллектом, разработанному специалистами Huami. В сравнении с результатами, получаемыми при использовании профессиональных газоанализаторов кислорода, средняя погрешность OxygenBeats TM составляет всего лишь 1,67% [5] , а следовательно, он превосходит по точности большинство наручных устройств, фиксирующих содержание кислорода в крови. OxygenBeats TM применяется в Китае при обследовании пациентов, излеченных от COVID-19, во время их контрольных визитов.

позволяет устройству Amazfit Band 5 производить измерение уровня насыщения крови кислородом благодаря модулю обработки данных о содержании кислорода с искусственным интеллектом, разработанному специалистами Huami. В сравнении с результатами, получаемыми при использовании профессиональных газоанализаторов кислорода, средняя погрешность OxygenBeats составляет всего лишь 1,67% , а следовательно, он превосходит по точности большинство наручных устройств, фиксирующих содержание кислорода в крови. OxygenBeats применяется в Китае при обследовании пациентов, излеченных от COVID-19, во время их контрольных визитов. PAI™ — научно обоснованная интеллектуальная система оценки индивидуальной активности, разработанная на базе результатов исследования PaiHealth [6] , проводившегося в Норвегии. Используя простую систему параметров контроля физической активности, можно преобразовывать свои ежедневные данные по частоте сердечных сокращений в единый персональный показатель с целью узнать, какая активность необходима для поддержания хорошей формы. Как показали научные исследования, при сохранении этого показателя на уровне выше 100 PAI продолжительность жизни может быть увеличена на срок до 5 лет [7] , а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижен в среднем на 25% [8] . Испытайте Amazfit Band 5, и вы переосмыслите результаты своих занятий на кардиотренажерах.

— научно обоснованная интеллектуальная система оценки индивидуальной активности, разработанная на базе результатов исследования PaiHealth , проводившегося в Норвегии. Используя простую систему параметров контроля физической активности, можно преобразовывать свои ежедневные данные по частоте сердечных сокращений в единый персональный показатель с целью узнать, какая активность необходима для поддержания хорошей формы. Как показали научные исследования, при сохранении этого показателя на уровне выше 100 PAI продолжительность жизни может быть увеличена на срок до 5 лет , а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижен в среднем на 25% . Испытайте Amazfit Band 5, и вы переосмыслите результаты своих занятий на кардиотренажерах. Контроль качества сна позволяет измерить общее время сна, а также время легкого, глубокого и быстрого (БДГ-) сна для понимания режима вашего сна в целом. Amazfit Band 5 заботится о вашем сне даже во время тихого часа, длящегося более 20 минут в дневное время.

позволяет измерить общее время сна, а также время легкого, глубокого и быстрого (БДГ-) сна для понимания режима вашего сна в целом. Amazfit Band 5 заботится о вашем сне даже во время тихого часа, длящегося более 20 минут в дневное время. Функция контроля менструального цикла помогает женщинам отслеживать менструальные циклы и периоды овуляции, а также предупреждает об их приближении.

помогает женщинам отслеживать менструальные циклы и периоды овуляции, а также предупреждает об их приближении. Функция стресс-мониторинга позволяет рассчитывать уровень стресса исходя из вариабельности сердечного ритма и давать ему одну из 4 качественных оценок: расслабленный, нормальный, средний и высокий.

позволяет рассчитывать уровень стресса исходя из вариабельности сердечного ритма и давать ему одну из 4 качественных оценок: расслабленный, нормальный, средний и высокий. Дыхательные упражнения помогут избавиться от стресса посредством сеанса глубокого дыхания.

Универсальное наручное устройство, доступное каждому в качестве фитнес-браслета для тренировок и контроля самочувствия

Amazfit Band 5 в настоящее время представляет собой универсальный фитнес-браслет с конкурентоспособным аппаратно-программным обеспечением и функционалом среди представленных на рынке носимых устройств аналогичного ценового диапазона. Он оснащается цветным экраном AMOLED диагональю 1,1" с разрешением 126x294. Даже при столь низкой цене экран снабжен закаленным стеклом 2.5D с покрытием, не оставляющим отпечатков пальцев.

Это легкое устройство весит всего лишь 12 г без ремешка. Благодаря технологии Bluetooth 5.0 и энергосберегающим свойствам аккумулятор емкостью 125 мА·ч может поддерживать работоспособность Amazfit Band 5 до 15 дней при обычном использовании, 25 дней в экономичном режиме и около 3 месяцев в режиме готовности.[9]

Amazfit Band 5 снабжен приятным для кожи ремешком из термопластичного полиуретана (ТПУ) TPU в трех цветовых вариантах и поддерживает 11 спортивных режимов, включая плавательный, что обеспечивается благодаря водонепроницаемому корпусу, рассчитанному на давление до 5 атм[10]. Предлагается большой выбор (45) вариантов циферблата, загружаемых из приложения. 2 циферблата поддерживают редактируемые виджеты, что позволяет пользователю производить их индивидуальную настройку и даже устанавливать свою персональную фоновую заставку.

Amazfit Band 5 может быть умнее других фитнес-браслетов

Может ли фитнес-браслет быть умнее?

Ответ положительный. Amazfit Band 5 может облегчить жизнь и сделать ее приятнее благодаря виртуальному помощнику Amazon Alexa[11]. Alexa позволяет задавать вопросы, выполнять поиск информации, переводить материалы, создавать списки покупок, устанавливать предупредительные сигналы, таймеры и напоминания, узнавать погоду, проверять уведомления, составлять команды для «умного дома» и многое другое. Пользователи могут разговаривать со своим устройством Amazfit Band 5, и оно реагирует на их голосовые команды, выводя на экран текстовые ответы. Например, достаточно сказать:

«Алекса, установи таймер для макарон».

«Алекса, добавь яйца в мои списки покупок».

«Алекса, включи свет в гостиной».

«Алекса, кто такой Барак Обама?»

Alexa располагается в облаке, поэтому он постоянно совершенствуется, приобретая новые возможности, которые автоматически переносятся на ваше устройство. Использование Alexa на Amazfit Band 5 не вызывает затруднений и не требует никаких действий руками – достаточно задать вопрос, и Alexa мгновенно ответит на него.

ВНИМАНИЕ !

Сначала устройство Amazfit Band 5 появится на рынке США и будет продаваться с 21 сентября через Amazon. Реализация на других рынках начнется в октябре.

Встроенный функционал Alexa будет активироваться посредством OTA-обновлений (по воздуху) на территориях, где допускается такая возможность.

Для загрузки изображений устройства Amazfit Band 5 в высоком качестве зайдите на страницу https://bit.ly/3hbyk6M

О бренде Amazfit

Amazfit — собственная торговая марка компании Huami Technology (NYSE: HMI), созданная в сентябре 2015 года и охватывающая семь серий умных часов и браслетов: Stratos, Basic, Flagship, Health, Fashion, Outdoor и X. Под брендом Amazfit также выпускаются другие интеллектуальные устройства, предназначенные для занятий спортом и поддержания здоровья, включая спортивные беспроводные стереонаушники, умные беговые дорожки, умные весы для контроля жировой массы тела и спортивный инвентарь. Умные часы Amazfit, отличающиеся превосходным дизайном и качеством изготовления, завоевали множество наград, включая German iF Industrial Design Award и Red Dot Design Award. В настоящее время продукция марки Amazfit представлена на рынках более 70 стран и регионов, включая США, Германию и Японию. Согласно докладу компании IDC о состоянии мирового рынка носимых устройств, в первой половине 2020 года часы марки Amazfit занимали крупнейшую долю рынка наручных часов для взрослых в Италии, Испании, Индии и других регионах, а также входили в число наиболее популярных продуктов в таких регионах как Китай, Германия, Франция, Россия и Бразилия.

Более подробная информация о компании представлена на странице https://en.amazfit.com/about.html

Компания Huami Technology, осуществляющая свою деятельность с 2013 года, является поставщиком медицинских услуг с применением облачных технологий, предлагающим лучшие в мире носимые умные устройства. В феврале 2018 года компания Huami Technology была зарегистрирована на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) (под кодом HMI).

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[1] Испытание устройства на предмет времени работы от аккумулятора осуществлялось в лабораторных условиях. Данный показатель может варьироваться в зависимости от особенностей и интенсивности использования

[2] Розничные цены могут различаться в зависимости от рынков.

[3] Встроенный модуль Alexa в устройствах Amazfit Band 5станет доступным в скором времени посредством OTA-обновления (по воздуху) при условии допустимости его использования на конкретном рынке. При появлении такой возможности будут направлены соответствующие уведомления через приложение Zepp (ранее называвшееся приложением Amazfit) и на экран устройства. Время отправки push-уведомлений о доступности OTA-обновления (по воздуху) может варьироваться в зависимости от рынка.

[4] Данное изделие не является медицинским устройством. Все данные и результаты измерений не предназначены для медицинской диагностики или медицинского контроля.

[5] Согласно основному докладу на конференции Huami AI Innovation («Инновации в сфере искусственного интеллекта»), состоявшейся в июне 2020 года

[6] The Science of PAI. Для подтверждения PAI исследователи использовали данные исследования HUNT. Исследование HUNT, ставшее одним из крупнейших в области медицины за всю историю, проводилось лауреатом Нобелевской премии Медицинским факультетом Норвежского университета естественных и технических наук. В нем содержится уникальная база данных личных и семейных медицинских карт более чем 45 тысяч человек за 25 лет. https://www.paihealth.com/science-of-pai/default.htm

[7] Применяя алгоритм PAI к данным исследования HUNT, его авторы обнаружили, что при регулярной физической нагрузке с интенсивностью, обеспечивающей поддержание уровня 100 PAI, наблюдается снижение риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в среднем на 25%, а также снижение риска смерти от других заболеваний, связанных с образом жизни, для мужчин и женщин всех возрастов. Они также отметили, что при поддержании уровня 100 PAI наблюдается увеличение продолжительности жизни в среднем на 5 лет. Источник https://www.paihealth.com/science-of-pai/default.htm первоначальная ссылка https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/widget.html?hash=fd1pf7owi, см. также https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(16)31069-5/abstract

[8] См. сноски выше

[9] Испытание устройства на предмет времени работы от аккумулятора осуществлялось в лабораторных условиях. Данный показатель может варьироваться в зависимости от особенностей и интенсивности использования

[10] Устройство прошло испытания на герметичность под давлением 5 атм, проведенные сторонними организациями.

[11] Будет реализовано посредством OTA-обновления (по воздуху). Распространение данного функционала начнется с территории США. На других территориях, допускающих использование функционала Alexa, он появится позднее.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1275355/Amazfit_Band_5.jpg

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http://en.amazfit.com/about.html



SOURCE Amazfit