Se lanza Amazfit Band 5 el 21 de septiembre

La categoría de las pulseras que se pueden llevar se ha considerado normalmente como un dispositivo básico con un precio bajo. Pero Amazfit Band 5 hace que la categoría de la "pulsera" se actualice, sobre todo dentro de la gestión de la salud personal.

BioTracker™ 2 preciso : A pesar de que Amazfit no es un dispositivo médico, sino que se envía con la nueva generación de sensores ópticos PPG, Huami BioTracker™ 2 nd , proporcionando una elevada precisión de la evaluación del ritmo cardiaco continuado las 24 horas del día y los 7 días de la semana con alerta de ritmo cardiaco en descanso, zonas de ritmo cardiaco y ritmo cariaco alto, siendo el biosensor más versátil y preciso jamás desarrollado por Huami.

: A pesar de que Amazfit no es un dispositivo médico, sino que se envía con la nueva generación de sensores ópticos PPG, Huami BioTracker™ 2 , proporcionando una elevada precisión de la evaluación del ritmo cardiaco continuado las 24 horas del día y los 7 días de la semana con alerta de ritmo cardiaco en descanso, zonas de ritmo cardiaco y ritmo cariaco alto, siendo el biosensor más versátil y preciso jamás desarrollado por Huami. OxygenBeats TM avanzado , que permite una evaluación de la saturación del oxígeno en sangre de Amazfit Band 5, que utiliza el buscador AI de datos de oxígeno desarrollados por Huami. En comparación con los resultados de los analizadores de oxígeno profesionales, el error medio de OxygenBeats TM es de solo un 1,67% [5] reflejando la precisión superior de la mayor parte de los dispositivos de muñeca para detección del oxígeno en sangre. OxygenBeats TM se aplica a las visitas con seguimiento con los pacientes recuperados de la COVID-19 en China .

, que permite una evaluación de la saturación del oxígeno en sangre de Amazfit Band 5, que utiliza el buscador datos de oxígeno desarrollados por Huami. En comparación con los resultados de los analizadores de oxígeno profesionales, el error medio de OxygenBeats es de solo un 1,67% reflejando la precisión superior de la mayor parte de los dispositivos de muñeca para detección del oxígeno en sangre. OxygenBeats se aplica a las visitas con seguimiento con los pacientes recuperados de la COVID-19 en . PAI™ con respaldo científico es el Personal Activity Intelligence Assessment System basado en la investigación PaiHealth [6] de Noruega. Con una sencilla medición de la actividad de seguimiento, se puede interpretar los datos de ritmo cardiaco diarios en una única capacidad de conocimiento personal sobre cuánta actividad es necesaria para estar sano. Gracias al respaldo de la investigación de la ciencia, el mantenimiento de más de 100 PAI se asocia a añadir hasta 5 años [7] en tu vida, reduciendo el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular en una media de un 25% [8] . Al probar Amazfit Band 5, podrás actualizar el conocimiento de lo que es un gimnasio para el corazón.

es el Personal Activity Intelligence Assessment System basado en la investigación PaiHealth de Noruega. Con una sencilla medición de la actividad de seguimiento, se puede interpretar los datos de ritmo cardiaco diarios en una única capacidad de conocimiento personal sobre cuánta actividad es necesaria para estar sano. Gracias al respaldo de la investigación de la ciencia, el mantenimiento de más de 100 PAI se asocia a añadir hasta 5 años en tu vida, reduciendo el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular en una media de un 25% . Al probar Amazfit Band 5, podrás actualizar el conocimiento de lo que es un gimnasio para el corazón. Control de la calidad del sueño que puede evaluar el sueño total, sueño ligero, sueño profundo y el movimiento rápido de ojos (REM) para conocer las conductas de sueño. Amazfit Band 5 se ocupa de tu sueño incluso en una siesta de 20 minutos o más durante el día.

que puede evaluar el sueño total, sueño ligero, sueño profundo y el movimiento rápido de ojos (REM) para conocer las conductas de sueño. Amazfit Band 5 se ocupa de tu sueño incluso en una siesta de 20 minutos o más durante el día. Seguimiento del periodo menstrual que ayuda a las mujeres a mantener el seguimiento de los periodos menstruales y de ovulación, además de alertar a las mujeres antes de que llegue.

que ayuda a las mujeres a mantener el seguimiento de los periodos menstruales y de ovulación, además de alertar a las mujeres antes de que llegue. Control del estrés que calculará el nivel de estrés a través del ritmo cardiaco y su variación con 4 niveles, incluyendo relajado, normal, medio y alto.

que calculará el nivel de estrés a través del ritmo cardiaco y su variación con 4 niveles, incluyendo relajado, normal, medio y alto. Ejercicio de respiración que te guiará hacia una sesión de respiración profunda y que te ayuda a aliviar el estrés.

Pulsera completa que todo el mundo merece como pulsera de muñeca para gimnasio y salud

Amazfit Band 5 es en la actualidad una pulsera con todo integrado disponible en el mercado que proporciona un hardware, software y funciones competitivas entre las pulseras que se pueden llevar y de precio similar. Dispone de una pantalla de color de 1,1" AMOLED con una resolución de 126x294. Incluso a pesar de su precio contenido, la pantalla dispone de cristal templado 2.5D y de recubrimiento anti-huellas dactilares.

Es ligera y solo tiene un peso de 12g sin la correa. Contando con Bluetooth 5.0 y con tecnologías de ahorro de energía, la batería de 125 mAh hace que Amazfit Band 5 esté funcionando hasta 15 días en un escenario de uso normal, 25 días en un escenario de uso de ahorro de energía y en standby unos 3 meses.[9]

Amazfit Band 5 está disponible con una correa TPU respetuosa con la piel, disponible en 3 colores, siendo compatible con 11 modos de deporte, incluyendo natación gracias a ser a prueba de agua hasta 5ATM[10]. Ofrece una selección grande de más de 45 frontales de relojes descargables desde la App, 2 relojes compatibles con los widgets editables, por lo que los usuarios podrán personalizarla, e incluso añadir su imagen personal en el fondo.

Amazfit Band 5 puede ser la más inteligente de todas las pulseras

¿Puede una pulsera de muñeca ser más inteligente?

La respuesta a esta pregunta es positiva. Amazfit Band 5 puede hacer que la vida sea más sencilla y divertida con Amazon Alexa[11]. Con Alexa, podrá hacer preguntas, buscar información, conseguir traducciones, crear listas de compra, poner alarmas y avisos, recordatorios, comprobar el tiempo, comprobar notificaciones, realizar tareas del hogar inteligentes y mucho más. Podrás hablar con Amazfit Band 5, que responderá a los comandos de voz de los usuarios en la pantalla y con respuestas de texto. Por ejemplo, tan solo hace falta decir:

"Alexa pon un aviso para la pasta"

"Alexa añade huevos a la lista de la compra"

"Alexa enciende la luz de la sala de estar"

"Alexa quién es Barack Obama ?"

Alexa vive en la nube, por lo que es cada vez más inteligente, y añade nuevas capacidades que se van a desplegar de forma automática en tu dispositivo. El uso de Alexa en Amazfit Band 5 es sencillo y no hace falta utilizar las manos para ello – tan solo hay que hablar, y Alexa responderá al instante.

IMPORTANTE :

Amazfit Band 5 se pondrá a la venta por primera vez desde el 21 de septiembre por medio de Amazon en el mercado de Estados Unidos. En octubre seguirá en otros mercados.

Las capacidades Built-in Alexa se permitirán por medio de las actualizaciones gratuitas OTA en los mercados disponibles.

Descargue las imágenes de alta calidad de Amazfit Band 5 aquí, https://bit.ly/3hbyk6M

Acerca de Amazfit

Creada en septiembre de 2015, Amazfit es una marca privada propiedad de Huami Technology (NYSE: HMI), que ofrece siete series de productos smartwatch y brazaletes, incluyendo su serie Stratos, serie Basic, serie Flagship, serie Health, serie Fashion, serie Outdoor y serie X. Amazfit proporciona además hardware relacionado con el deporte y la salud, incluyendo los auriculares deportivos TWS, cintas caminadoras inteligentes, escalas de cuerpo inteligentes y prendas deportivas. Con un diseño impresionante y artesanía, los productos de relojes inteligentes Amazfit han conseguido numerosos premios, como el German iF Industrial Design Award y el Red Dot Design Award. En la actualidad, los productos Amazfit han llegado a los mercados de más de 70 países y regiones, incluyendo Estados Unidos, Alemania y Japón. Según un informe de seguimiento de mercado de dispositivos global IDC que se pueden llevar, en la primera mitad del año 2020, los relojes de Amazfit se hicieron con la mayor cuota de mercado de relojes para adultos en Italia, España, La India y otras regiones, estando entre los principales productos en regiones como China, Alemania, Francia, Rusia y Brasil.

Más detalles disponibles en https://en.amazfit.com/about.html

Huami Technology, que realiza operaciones desde el año 2013, es un proveedor de servicios de cuidado de la salud basado en nube que ofrece las tecnologías inteligentes líder en el mundo que se pueden llevar. Desde febrero de 2018, Huami Technology cotiza en la New York Stock Exchange (NYSE) (código de bolsa: HMI).

