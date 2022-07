210 PERC-Zellenwirkungsgrad erreicht 24,5 %, Trina Solar bricht zum 24. Mal den Weltrekord

CHANGZHOU, China, 14. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Am 5. Juli gab das State Key Laboratory of PV Science and Technology (SKL PVST) von Trina Solar bekannt, dass seine firmeneigene industrielle hocheffiziente PERC-Solarzelle mit einer Fläche von 210 mm×210 mm einen Wirkungsgrad von 24,5 % erreicht hat, der vom National Institute of Metrology, China, unabhängig bestätigt wurde. Sie stellt einen neuen Rekord für 210 PERC-Zellen aus monokristallinem p-Typ-Silizium auf. Dies ist das 24. Mal, dass Trina Solar einen neuen Weltrekord aufstellt, was die langjährige Technologieführerschaft des Unternehmens unterstreicht.

Trina Solar-Technologien enthalten mehrschichtige Antireflexion, ultrafeine Metallisierungsfinger und Super-MBB, um den Spitzenwirkungsgrad von 24,5 % für großflächige 210-mm-PERC-Zellen mit hohem Wirkungsgrad zu erreichen.

„Wir sind stolz darauf, die neuesten Errungenschaften unseres technischen Teams bekannt zu geben", sagte Dr. Yifeng Chen, Leiter des Forschungs- und Entwicklungszentrums für Hocheffizienzzellen und -module bei Trina Solar. „PERC ist eine sehr ausgereifte industrielle Technologie mit geringeren Kosten. Unsere jüngste Errungenschaft zeigt, dass das Forschungs- und Entwicklungsteam von Trina Solar in der Lage ist, eine ausgereifte Technologie für die Massenproduktion zu entwickeln. Wir sind bestrebt, kontinuierlich in Forschung und Entwicklung für die Technologie der Massenproduktion zu investieren und einen höheren Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen."

Trina Solar hat sich kontinuierlich darauf konzentriert, innovative Technologien in die Fertigung zu übertragen, um die im Labor erreichte Effizienz in eine schnelle Industrialisierung zu überführen und die Technologieführerschaft bei der Massenproduktion von Hocheffizienzzellen zu konsolidieren, so dass die hocheffizienten und hochwertigen Produkte für die gesamte Photovoltaikindustrie von Nutzen sind.

Mit der Entwicklung der Branche hat sich die Industrialisierung von 600W+ zu einer gängigen Wahl entwickelt. Die ausgereifte Technologie des 210 plus P-Typs hat eine solide Grundlage für die gesamte Branche geschaffen, um in die neue Ära der 600W+ Ultrahocheffizienz einzutreten. Mit den gemeinsamen Bemühungen der Partner der gesamten Wertschöpfungskette, die Koordination zwischen Forschung und Entwicklung, Herstellung und Anwendung zu verstärken, wird die Industrialisierung der neuesten Effizienz von 210 in einem sehr schnellen Tempo erfolgen und der PV-Industrie einen neuen Weg zur Kostensenkung ebnen.

