Eficiência de células PERC 210 atinge 24,5% e Trina Solar quebra recorde mundial pela 24ª vez

CHANGZHOU, China, 13 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Em 5 de julho, o laboratório State Key Laboratory of PV Science and Technology (SKL PVST) da Trina Solar anunciou que sua exclusiva célula solar PERC de alta eficiência de área ampliada de 210 mm x 210 mm atingiu a eficiência de 24,5%, conforme confirmação independente do Instituto Nacional de Metrologia da China. A empresa estabeleceu um novo recorde para células PERC de silício monocristalino 210 do tipo P. É a 24ª vez que a Trina Solar estabelece um novo recorde mundial, demonstrando a liderança tecnológica de longa data da empresa.

As tecnologias da Trina Solar incluem dedo coletor de metalização ultrafino, de múltiplas camadas antirreflexo e super MBB para que se consiga a eficiência recorde de 24,5% para células PERC de alta eficiência de área ampliada de 210 mm.

"Temos o orgulho de anunciar as mais recentes conquistas realizadas por nossa equipe técnica", disse o Dr. Yifeng Chen, diretor do centro de P&D de células e módulos de alta eficiência da Trina Solar. "A PERC é uma tecnologia industrial muito madura com o menor custo. Nossa mais recente conquista indica as competências vigorosas e inovadoras da equipe de P&D da Trina Solar em tecnologia madura na produção em massa. Estamos empenhados em fazer investimentos contínuos em P&D na tecnologia de produção em massa e em gerar maior valor para nossos clientes."

A Trina Solar tem se concentrado de forma contínua na transferência de tecnologias inovadoras para fabricação, a fim de transformar a eficiência conseguida no laboratório em industrialização rápida e consolidar a liderança tecnológica em produção em massa de células de alta eficiência, de modo que os produtos de alta eficiência e de alto valor beneficiem todo o setor fotovoltaico.

Conforme o setor evolui, a industrialização de 600 W+ tem se tornado uma opção comum. A tecnologia madura de 210 mais o tipo P estabeleceu uma base sólida para que todo o setor entre na nova era da ultra alta eficiência de 600 W+. Com os esforços conjuntos dos parceiros de toda a cadeia de valor para fortalecer a coordenação entre P&D, fabricação e aplicação, a industrialização da mais nova eficiência de 210 acontecerá em um ritmo muito rápido, abrindo um novo caminho de redução de custos para o setor fotovoltaico.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

