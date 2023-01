24-7 Intouch annonce son changement de marque, et change de nom pour IntouchCX

WINNIPEG, MB, 17 janvier 2023 /PRNewswire/ -- 24-7 Intouch, un leader mondial des solutions de centres de contact et de technologie, a annoncé aujourd'hui qu'elle changeait sa dénomination sociale pour IntouchCX afin de mieux s'aligner sur sa croissance accélérée, ses nouvelles offres de solutions et son positionnement en tant qu'innovateur sur le marché.

La société a également dévoilé une nouvelle marque qui reflète les racines et l'équité de la société tout en englobant ses nouvelles ambitions avec un attrait plus moderne et centré sur l'humain.

IntouchCX is a global leader in customer experience management, digital engagement, and technology solutions. We immerse ourselves in your world with curiosity, creativity, and innovation to deliver exceptional results. For over 20 years, we have scaled with soul to become a disruptive industry leader by building trusted long-term relationships with our brand partners and empowering our people to drive positive change. To learn more about us, visit intouchcx.com (CNW Group/24-7 Intouch)

« Nous avons reconnu qu'il y avait une énorme opportunité pour nous de changer de marque afin de mettre davantage en évidence notre engagement à innover dans un secteur qui en a vraiment besoin », a déclaré Greg Fettes, fondateur et PDG d'IntouchCX. « Être une entreprise axée sur l'innovation a toujours fait partie de nos fondements et de notre culture, et c'est important pour nous parce que cela démontre que nous avons plus à offrir que l'excellence opérationnelle. Il n'est pas facile de se différencier dans ce secteur, et l'innovation est un moyen que nous avons toujours utilisé pour nous démarquer afin d'offrir une valeur que personne d'autre n'est capable de fournir. »

La nouvelle identité et le nouveau positionnement audacieux d'IntouchCX sont ancrés dans ses piliers stratégiques, à savoir une compréhension inégalée des écosystèmes de ses partenaires clients, un engagement à établir des relations de confiance et de longue durée centrées sur des performances exceptionnelles, l'innovation et la promotion d'un personnel compétents et autonome.

« Notre marque repensée évoque ce que sont notre stratégie et notre étoile polaire », a déclaré Wilma Chan, EVP du marketing chez IntouchCX. « Dans notre démarche consistant à nous tourner vers l'avenir, notre marque amplifie notre position de leader d'opinion, en anticipant les besoins futurs en matière d'expérience client de manière inédite et en développant des solutions uniques qui tiennent véritablement leurs promesses. »

La société continue d'investir dans l'échelle mondiale, l'engagement des employés et le leadership avec une approche différenciée qui apporte un équilibre entre la performance, le personnel et les technologies. IntouchCX crée des parcours élevés pour les clients et les employés grâce à la recherche cognitive et à la conception d'expériences, et a lancé avec succès de nouvelles solutions cette année, notamment des solutions de confiance et de sécurité axées sur le bien-être, Mosaic Languages, et IntouchCX Disrupt – une solution d'optimisation de l'expérience client sur mesure conçue spécifiquement pour les entreprises en hypercroissance.

IntouchCX opère actuellement au niveau mondial selon un modèle de travail à distance. La nouvelle image de marque de la société est en cours de déploiement dans tous ses campus physiques aux États-Unis, au Canada, au Guatemala, en Colombie, en Jamaïque, au Honduras, en Grèce, en Inde et aux Philippines. Ce renouvellement implique également la création d'un nouveau site Web (intouchcx.com) et une présence actualisée sur les médias sociaux.

