24/7 Software baut globalen Erfolg mit starkem Wachstum in Europa und dem Nahen Osten aus

Ausweitung der Adoption in ganz Europa und darüber hinaus

BOCA RATON, Florida, 18. Dezember 2024 /PRNewswire/ – 24/7 Software, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Betriebsmanagementtechnologie, setzt sein bemerkenswertes Wachstum fort, indem es seine Präsenz in Europa verstärkt und in den Nahen Osten expandiert. Die Plattform des Unternehmens wird von Unternehmen in der gesamten EMEA-Region genutzt und beweist ihren Wert bei der Bereitstellung von datengesteuerten Echtzeitlösungen, die den Betrieb optimieren, die Sicherheit verbessern und das Gesamterlebnis für die Nutzer steigern.

Gesundheit und Sicherheitsteams an der Spitze

Gesundheits- und Sicherheitsteams wenden sich zunehmend an 24/7 Software, um ihre Prozesse zu digitalisieren und zu rationalisieren. Renommierte Veranstaltungsorte wie Co-op Live, The O2 und Chester Race Company nutzen die Plattform, um Sicherheit, Compliance und betriebliche Effizienz zu verbessern. Diese Annahme unterstreicht die wachsende Anerkennung der Fähigkeit von 24/7 Software, kritische Unternehmensanforderungen mit Leichtigkeit und Präzision zu erfüllen.

Die Macht der Analytik freisetzen

Europäische Kunden profitieren von den leistungsstarken Analysetools von 24/7 Software, die eine bessere Entscheidungsfindung und einen besseren Einblick in den Betrieb ermöglichen. Die Chester Race Company ist ein Beispiel für eine Organisation, die diese fortschrittlichen Analysen nutzt, um die Leistung zu optimieren und ein nahtloses Erlebnis für Mitarbeiter und Besucher gleichermaßen zu gewährleisten.

Revolutionierung des Gebäudemanagements in der Premier League

Die Gebäudemanagement-Teams der Premier League nutzen die 24/7-Software, um die Abläufe am Spieltag zu verwalten, die Kommunikation zu zentralisieren und das Fan-Erlebnis zu verbessern, und haben damit bewiesen, dass die Software ein unverzichtbares Werkzeug für einige der anspruchsvollsten Organisationen ist.

Eine wachsende Präsenz im Nahen Osten

Neben dem Erfolg in Europa ist 24/7 Software auch im Nahen Osten auf dem Vormarsch. Die Unternehmen der Region setzen die Plattform ein, um ihre Abläufe zu verbessern und Innovationen voranzutreiben, was die Position von 24/7 Software als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Betriebsmanagementtechnologie weiter festigt.

„24/7 Software hat es sich zur Aufgabe gemacht, Organisationen auf der ganzen Welt mit innovativen Lösungen zur Verbesserung von Effizienz und Sicherheit zu unterstützen", so Justin King, Executive Vice President bei 24/7 Software. „Unsere Expansion nach Europa und in den Nahen Osten spiegelt die wachsende Nachfrage nach zuverlässigen, vielseitigen Tools wider, die die Arbeitsweise von Unternehmen verändern."

Informationen zu 24/7 Software

24/7 Software ist ein weltweit führender Anbieter von Software für das Betriebsmanagement, der die besten Veranstaltungsorte, Sportligen und Unterhaltungsorganisationen der Welt bedient. Die innovative Technologie des Unternehmens hilft diesen Organisationen bei der Verbesserung der Sicherheit, des Gebäudemanagements und des Gästeerlebnisses, unterstützt durch einen beispiellosen Support.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2338285/247_Software_Color_Transparent_BG_Logo.jpg