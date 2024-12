24/7 Software étend son succès mondial avec une forte croissance en Europe et au Moyen-Orient

Élargir l'adoption à travers l'Europe et au-delà

BOCA RATON, Floride, 18 décembre 2024 /PRNewswire/ -- 24/7 Software, un leader mondial de la technologie de gestion des opérations, poursuit sa croissance remarquable en renforçant sa présence en Europe et en s'étendant au Moyen-Orient. La plateforme de l'entreprise est adoptée par des organisations dans toute la région EMEA, démontrant sa valeur dans la fourniture de solutions en temps réel, basées sur des données, qui optimisent les opérations, améliorent la sécurité et rehausse l'expérience globale des utilisateurs.

Des équipes de santé et de sécurité à l'avant-garde

Les équipes chargées de la santé et de la sécurité se tournent de plus en plus vers 24/7 Software pour numériser et rationaliser leurs processus. Des lieux événementiels prestigieux tels que Co-op Live, The O2 et Chester Race Company utilisent la plateforme pour améliorer la sécurité, la conformité et l'efficacité opérationnelle. Cette adoption souligne la reconnaissance croissante de la capacité de 24/7 Software à répondre aux besoins critiques des organisations avec facilité et précision.

Exploiter la puissance de l'analyse

Les clients européens profitent des avantages des puissants outils d'analyse de 24/7 Software, qui leur permettent de prendre de meilleures décisions et d'avoir une meilleure vue d'ensemble des opérations. Chester Race Company est un exemple d'organisation qui tire parti de ces analyses avancées pour optimiser les performances et garantir une expérience transparente pour le personnel et les clients.

Révolutionner la gestion des installations dans le football de première division

Les équipes de gestion des installations dans le monde du football de première division utilisent 24/7 Software pour gérer les opérations des jours de match, centraliser la communication et améliorer l'expérience des supporters, prouvant ainsi sa valeur en tant qu'outil essentiel pour certaines des organisations les plus exigeantes.

Une présence croissante au Moyen-Orient

Outre son succès en Europe, 24/7 Software fait une percée significative au Moyen-Orient. Les organisations de la région adoptent la plateforme pour améliorer leurs opérations et stimuler l'innovation, renforçant ainsi la position de 24/7 Software en tant que leader mondial de la technologie de gestion des opérations.

« 24/7 Software se consacre à l'autonomisation des organisations du monde entier avec des solutions de pointe qui améliorent l'efficacité et la sécurité », a déclaré Justin King, vice-président exécutif de 24/7 Software. « Notre expansion en Europe et au Moyen-Orient reflète la demande croissante d'outils fiables et polyvalents qui transforment le mode de fonctionnement des entreprises. »

À propos de 24/7 Software

24/7 Software est un leader mondial dans le domaine des logiciels de gestion des opérations, au service des plus grands lieux événementiels, ligues sportives et organisations de divertissement du monde. Sa technologie innovante permet à ces organisations d'améliorer la sûreté, la sécurité, la gestion des installations et l'expérience des clients, tout en bénéficiant d'une assistance inégalée.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2338285/247_Software_Color_Transparent_BG_Logo.jpg