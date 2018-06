26e GERRY WEBER OPEN 2018 : La fusion parfaite de la mode et du tennis international

« Jeu, set et match » a été une fois de plus la devise lors du plus important tournoi ATP 500 sur herbe d'Allemagne, le « GERRY WEBER OPEN », nommé d'après le groupe international de mode. Devant les yeux d'une foule enthousiaste dans un stade bondé, les finalistes Roger Federer et Borna Ćorić ont joué une finale passionnante. Le gagnant, Borna Ćorić, a reçu le trophée plaqué d'une feuille d'or de 24 carats et embelli de porcelaine des mains d'Eva Herzigova, ambassadrice de la marque GERRY WEBER, Armin Laschet, premier ministre du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et parrain du tournoi, et de Ralf Weber, PDG de GERRY WEBER International AG et directeur du tournoi GERRY WEBER OPEN.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/710165/Gerry_Weber_International_AG.jpg )

La légendaire Nuit de la mode du GERRY WEBER OPEN a été le point culminant de la mode et un prélude exceptionnel à la grande finale du lendemain. Eva Herzigova, le visage de la campagne, a profité de l'occasion pour présenter personnellement sa nouvelle collection Capsule. La top-modèle internationale était l'objet de tous les regards sur le tapis rouge. Lors de l'étape suivante, une conversation avec Rena Marx, vice-présidente de la création, qui est en charge de tout ce qui touche au design chez GERRY WEBER, Eva Herzigova a révélé à quel point elle aime travailler avec GERRY WEBER, ce qui constitue son style personnel et quels sont ses vêtements préférés dans la collection. « Je trouve que la robe noire avec les motifs floraux imprimés est une excellente alternative au design classique habituel, tandis que le manteau en cachemire rouge est absolument mon article favori de la collection », explique Eva Herzigova.

Les stars du monde du sport, tels que le champion du monde de tennis Roger Federer et Borna Ćorić ne pouvaient pas manquer l'impressionnant défilé de mode à la veille de leur grand match. De nombreux autres invités de marque tels que Noah Becker, Anja Kling, Franziska Schenk, Marco Ruck, Thomas Rupprath, ainsi que Claudia Carpendale ont également pu apprécier au maximum cette soirée exclusive.

