2G Energy Inc. presentará el nuevo DR aura 412 en POWERGEN 2026

SAN AGUSTÍN, Florida, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- 2G Energy Inc., fabricante líder de sistemas combinados de calor y energía (CHP) de alta eficiencia, presentará su producto más reciente, el DR aura 412, en POWERGEN 2026, que se celebrará del 20 al 22 de enero en el Centro de Convenciones Henry B. González en San Antonio, Texas. El sistema se exhibirá con el distribuidor autorizado de 2G, CK Power, en el stand n.° 1647.

El nuevo producto de respuesta a la demanda de 2G Energy, el DR aura 412.

El nuevo producto DR aura 412 de 2G fue diseñado para despacho rápido, cambio de carga, reducción de picos, suministro de energía de respaldo y operaciones en modo isla para permitir su integración perfecta en aplicaciones de respuesta a la demanda, centrales eléctricas virtuales y energía como servicio. El DR aura 412, diseñado para arranques rápidos y cambios de carga ágiles, no solo permite participar en la respuesta a la demanda, sino que además garantiza la continuidad operativa durante interferencias o cortes de la red y fortalece la resiliencia energética general.

Las mismas características que hacen del DR aura 412 una alternativa ideal para aplicaciones de respuesta a la demanda también lo convierten en la opción perfecta para aplicaciones de energía primaria, que exige funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este satisface los requisitos de cumplimiento normativo de la EPA y de servicios públicos, a la vez que ofrece alta eficiencia eléctrica, intervalos de mantenimiento más prolongados, rendimiento confiable y valor a largo plazo en mercados energéticos cada vez más restringidos. Si a esto le sumamos la amplia experiencia de 2G en proyectos energéticos a nivel mundial y su servicio de primer nivel, el resultado es un producto revolucionario tanto para los mercados de respuesta a la demanda como para los de energía primaria.

POWERGEN es uno de los eventos más importantes del sector de generación de energía que reúne a las empresas de servicios públicos, los desarrolladores, los ingenieros y los líderes tecnológicos que sientan las bases para el futuro de la generación de electricidad. La presentación del DR aura 412 en POWERGEN destaca su relevancia en un panorama energético que se caracteriza por la congestión de red, la electrificación y la creciente demanda de soluciones descentralizadas.

"Nos complace enormemente presentar el DR aura 412 en POWERGEN", señaló John Gorrell, director comercial de Respuesta a la Demanda de 2G Energy Inc. "Este representa la siguiente evolución en energía distribuida, diseñado desde cero para ofrecer más potencia, menos tiempo de inactividad y funcionamiento más inteligente, todo ello respaldado por la excelencia comprobada en ingeniería y fabricación que ha permitido a 2G ganarse la confianza de sus clientes".

Invitamos a los asistentes y a los medios de comunicación a visitar el stand n.º 1647 para obtener más información sobre el DR aura 412 y conversar con los representantes de 2G Energy y CK Power.

Información del evento

POWERGEN 2026

Del 20 al 22 de enero de 2026

Centro de Convenciones Henry B. González

San Antonio, Texas

Stand n.º 1647

Acerca de 2G Energy Inc.

2G Energy es un fabricante internacional líder en sistemas de cogeneración (CHP) para la generación descentralizada de electricidad y calor. La línea de productos de 2G es compatible con proyectos de cogeneración con potencias eléctricas que van desde los 50 kW hasta los 20 MW, que funcionan con gas natural, biogás e hidrógeno. 2G cuenta con su propia línea de motores de combustión, caracterizada por su bajo consumo de combustible, alta disponibilidad e intervalos de mantenimiento optimizados, y es el primer sistema comercial del mundo capaz de funcionar íntegramente con 100 % de H2. 2G ha implementado con éxito más de 9,500 sistemas de cogeneración en todo el mundo, incluidas más de 350 instalaciones en Norteamérica a través de 2G Energy North America, respaldadas por servicio integral y asistencia a largo plazo.

