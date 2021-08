2iQ lance Capitol Trades, une plateforme qui suit les transactions des politiciens américains

FRANCFORT, Allemagne, 3 août 2021 /PRNewswire/ -- 2iQ Research a lancé le service en ligne Capitol Trades ( capitoltrades.com ), où les investisseurs peuvent suivre les transactions boursières des politiciens de Capitol Hill de manière pratique.

La loi sur l'arrêt des négociations sur la base des connaissances du Congrès (Stop Trading on Congressional Knowledge Act - STOCK) de 2012 exige des membres du Congrès américain qu'ils divulguent leurs transactions boursières, et comme 2iQ avait déjà construit la base de données sur les délits d'initiés la plus importante et la plus sophistiquée au monde, ajouter les données sur les transactions de la loi STOCK à leur offre était une étape logique.

Les caractéristiques de Capitol Trades :

Mise en ligne rapide : les nouvelles transactions et l'analytique sont publiées en temps quasi réel, faisant de la plateforme la source d'information sur la loi STOCK la plus à jour qui soit.

les nouvelles transactions et l'analytique sont publiées en temps quasi réel, faisant de la plateforme la source d'information sur la loi STOCK la plus à jour qui soit. Données enrichies : Capitol Trades exploite la vaste usine de données 2iQ pour enrichir chaque transaction divulguée à l'aide d'informations et de classifications supplémentaires.

Capitol Trades exploite la vaste pour enrichir chaque transaction divulguée à l'aide d'informations et de classifications supplémentaires. Assurance qualité : Capitol Trades ne repose pas uniquement sur le traitement automatisé. Les analystes de données de 2iQ prennent grand soin de s'assurer que les données publiées sont toujours exactes.

Capitol Trades ne repose pas uniquement sur le traitement automatisé. Les analystes de données de 2iQ prennent grand soin de s'assurer que les données publiées sont toujours exactes. Rapports commerciaux : les données commerciales recueillies au cours des trois dernières années peuvent être recherchées et filtrées par critères tels que la date, le nom du politicien, l'action, le parti politique, etc.

les données commerciales recueillies au cours des trois dernières années peuvent être recherchées et filtrées par critères tels que la date, le nom du politicien, l'action, le parti politique, etc. Analytique : Capitol Trades permet aux utilisateurs de trouver et d'identifier les politiciens les plus actifs, les actions les plus négociées et les secteurs les plus populaires ainsi que les tendances à plus long terme.

Capitol Trades permet aux utilisateurs de trouver et d'identifier les politiciens les plus actifs, les actions les plus négociées et les secteurs les plus populaires ainsi que les tendances à plus long terme. Pages d'informations : les pages d'informations sur les politiciens présentent leur biographie, leur appartenance à une commission, leurs tweets, leur activité commerciale et leurs secteurs préférés. Les pages d'informations sur les actions et les comités complètent les données avec du contexte supplémentaire utile.

les pages d'informations sur les politiciens présentent leur biographie, leur appartenance à une commission, leurs tweets, leur activité commerciale et leurs secteurs préférés. Les pages d'informations sur les actions et les comités complètent les données avec du contexte supplémentaire utile. Feed Twitter : 2iQ a créé un profil Twitter complémentaire où les investisseurs peuvent obtenir des informations complètes sur les nouvelles transactions dès qu'elles sont publiées.

Zabih Ullah, associé directeur, 2iQ Research : « Le suivi des transactions des membres du Congrès américain peut aider les investisseurs à prendre des décisions commerciales plus éclairées. Alors que la loi fédérale américaine exige que les sénateurs et les représentants divulguent leurs transactions dans les 45 jours suivant une transaction dans un rapport périodique de transaction (PTR), la loi n'est pas aussi stricte que pour les initiés en entreprise. Capitol Trades contribue à résoudre ce problème en augmentant la transparence dans ce domaine important du marché boursier. »

Nils Bolsen, directeur de programme, 2iQ Research : « Nous n'étions pas satisfaits des offres existantes pour les données relatives à la loi STOCK, nous avons donc décidé de créer notre propre offre. Le projet a bénéficié de nos 15 ans d'expérience dans la fourniture de données sur les délits d'initiés au niveau mondial. Les processus existants associés aux bonnes personnes aux bons endroits ont permis d'obtenir des résultats rapides. Aujourd'hui, nous sommes fiers de publier les transactions complètes et en temps quasi réel des sénateurs et représentants américains sur Capitol Trades, et ce, gratuitement. »

Muhammad Huzaifa Waseem, chef d'équipe, 2iQ Research : « En travaillant sur les données, je suis souvent tombé sur des transactions où un politicien a acheté une action en déclin, au moment parfait, juste avant que le prix ne commence à monter. Ou vendu juste avant que le prix d'une action ne commence à baisser. Cet ensemble de données contient sans aucun doute des informations très précieuses pour vous aider à prendre des décisions d'investissement intelligentes. »

À propos de 2iQ

2iQ est le principal fournisseur de données de transaction d'initié, offrant une couverture mondiale de plus de 60 000 actions. Les informations précises et rapides de la société sont utilisées par les investisseurs, les fonds spéculatifs, les gestionnaires d'actifs, les gestionnaires de portefeuille quantitatifs et les analystes pour la modélisation, l'analyse et la recherche.

Les applications financières primées de 2iQ comprennent un flux de données inégalé, une API, des conseils et des services sur mesure.

Fondée en 2002 dans l'incubateur d'entreprises de l'université de Francfort, la société 2iQ est spécialisée dans la saisie et le traitement intelligents et efficaces des déclarations et des données des entreprises. Leur technologie propriétaire, leur apprentissage automatique et leurs capacités de repérage intelligent sont soutenus par une équipe internationale d'analystes de données experts.

Suivez l'argent intelligent grâce aux données intelligentes de 2iQ à l'adresse suivante https://www.2iqresearch.com .

Contact : Diona Denkovska, +351 93 730 2277

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1586146/Capitol_Trades_2iQ_Research_Logo.jpg

SOURCE 2iQ Research