3 lata 5G = 5 lat 4G. Operatorzy odnotowali sukces po zakończeniu pierwszego etapu uruchomienia sieci 5G

BARCELONA, Hiszpania, 28 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Firma Huawei jest inicjatorem szczytu 5G Business Success Summit w ramach tegorocznej edycji targów Mobile World Congress (MWC). Peng Song, prezes działu strategii i marketingu ICT w Huawei wygłosił przemówienie pt. „ Różne ścieżki monetyzacji technologii 5G. Przyspieszenie sukcesu biznesowego 5G". W swoim przemówieniu podkreślił, że osiągnięcia technologii 5G w pierwszych trzech latach są równoważne z wynikami sieci 4G w pierwszych pięciu latach oraz że czołowi operatorzy już świętują sukces pierwszego etapu budowy sieci 5G, który umocnił poczucie pewności i zaufania w tym sektorze. Technologia 5G utrzyma zatem ten sukces, jeśli jej wartość zostanie wykorzystana w segmencie usług dla konsumentów (ToC), dla użytkowników domowych (ToH) i dla firm (ToB).

Mr. Peng giving a keynote speech at the Business Success Summit for MWC 2023

Peng zauważył, że wskaźnik penetracji 5G w okresie pierwszych trzech lat jest taki sam, jak wskaźnik dla sieci 4G w pierwszych pięciu latach. Operatorzy, którzy odnotowali wzrost wskaźnika penetracji 5G przez użytkowników na poziomie przekraczającym 20% w pierwszym okresie budowy sieci, wskazują również na wzrost przychodów płynących z usług mobilnych. W międzyczasie urządzenia, treści, doświadczenia użytkowników i modele biznesowe stają się coraz bardziej różnorodne podczas gdy coraz więcej operatorów i partnerów zwraca się ku technologii 5G. Jest to oznaka zmian rynkowych w kierunku od podejmowania decyzji w oparciu o ryzyko do decyzji opartych na przychodach, w celu uzyskania solidniejszej gwarancji sukcesu biznesowego. Firma Huawei stwierdziła, że kluczowa jest szybka migracja użytkowników 5G i ruchu sieciowego: jeśli operator przeniósł 30% ruchu do sieci 5G zapewniającej rozszerzony mobilny szerokopasmowy dostęp do internetu (eMBB) w okresie trzech lat, może oczekiwać zwrotu z inwestycji w okresie krótszym niż trzy lata. Może to nastąpić jeszcze szybciej, jeśli taki operator uruchomi również usługi stałego dostępu bezprzewodowego (FWA) i usługi dla biznesu.

ToC (usługi konsumenckie): różnicowanie doświadczeń to nowy paradygmat monetyzacji sieci.

Sieci 5G oparte są na potężnych parametrach umożliwiających zapewnienie zróżnicowanych doświadczeń różnym użytkownikom. Na przykład, operatorzy mogą zapewnić gwarantowane poziomy prędkości transmisji przychodzących dla użytkowników VIP i dobre usługi obejmujące wysyłanie danych. Operatorzy w Chinach już zaczęli testować ten paradygmat.

ToH (usługi dla domu): stały dostęp bezprzewodowy 5G FWA jest przynoszącą szybkie efekty usługą dostępu do szerokopasmowego internetu zapewniającego doświadczenia porównywalne z internetem światłowodowym.

Do końca 2022 r. 95 operatorów uruchomiło na skalę komercyjną usługi 5G FWA dla ponad 10 milionów użytkowników domowych. Dzięki możliwości szybkiego uruchomienia, dobrym doświadczeniom, niskim kosztom i wysokiej wydajności energetycznej, 5G FWA zwiastuje zmierzch starych, miedzianych linii na rynkach rozwiniętych i umożliwia dostęp do domowego, szerokopasmowego internetu na rynkach wschodzących. Operatorzy w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce odnotowali wspaniałe wyniki.

ToB (usługi dla firm): prywatne sieci 5G są kluczem do eksploracji cyfrowego oceanu przedsiębiorstw.

Peng Song uważa, że operatorzy mogą ustanawiać relacje usługowe z przedsiębiorcami za pośrednictwem prywatnych sieci 5G, tworząc na rynku przestrzeń dla transformacji cyfrowej firm, która jest od trzech do dziesięciu razy większa niż rynek samych prywatnych sieci. Przyspieszy to również sprzedaż usług opartych na technologii chmury, centrów danych, F5G i innych usług zapewniających wartość dodaną. Aktualnie rynek usług dla firm obejmujący prywatne sieci 5G rozwija się dynamicznie poza Chinami. Tyko w 2022 roku odnotowano podwojenie liczby wybudowanych sieci. Potencjał na przyszłość jest jeszcze większy.

Peng podsumował swoją prezentację dodając, że 5G to nie tylko wartość ekonomiczna dla operatorów, lecz również ogromna wartość społeczna. Huawei apeluje do operatorów i partnerów branżowych na całym świecie, aby dołączyli do realizacji strategii GUIDE i uwolnili potencjał sieci 5G od „5Good" do „5Great" (od dobrej sieci 5G po świetną sieć 5G).

Dane: zgodnie z najnowszymi danymi statystycznymi GSMA i GSA, w okresie do grudnia 2022 r. na całym świecie uruchomiono ponad 240 sieci 5G na skalę komercyjną, wprowadzono ponad 1 700 różnych typów urządzeń końcowych 5G, a liczba użytkowników sieci 5G przekroczyła 1 miliard. Ponadto, średni przychód w przeliczeniu na użytkownika (ARPU - Average Revenue per User) odnotowany przez 20 największych operatorów na świecie wzrósł o 10%, co stanowi wartość o 1% większą niż globalna wartość bazowa.

Forum MWC Barcelona 2023 odbywa się w dniach 27 lutego - 2 marca w Barcelonie, w Hiszpanii. Huawei zaprezentuje swoje produkty i rozwiązania na stoisku 1H50 w hali 1 Fira Gran Via. Wraz z globalnymi operatorami, specjalistami z branży i opiniotwórcami będą rozmawiać na takie tematy, jak sukces biznesowy technologii 5G, możliwości związane z 5.5G, zielony rozwój, transformacja cyfrowa oraz wdrażanie strategii GUIDE na rzecz rozwoju technologii 5.5G i wykorzystania sukcesu 5G w celu zapewnienia wyższej efektywności. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2010979/Mr_Peng_giving_a_keynote_speech_Business_Success_Summit_MWC.jpg

SOURCE Huawei