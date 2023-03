Co 4G za 5 let, to 5G za 3 roky: Operátoři hlásí úspěch po prvním kole zavádění sítí 5G

BARCELONA, Španělsko, 1. března 2023 /PRNewswire/ -- V rámci letošního Světového kongresu mobilních technologií (MWC) uspořádala společnost Huawei summit o obchodních úspěších v oblasti 5G (5G Business Success Summit). Hlavní projev s názvem „Možnosti zpeněžení a urychlení obchodního úspěchu 5G" přednesl Peng Song, prezident pro strategii a marketing IKT ve společnosti Huawei. V projevu uvedl, že výsledky, kterých technologie 5G dosáhla během prvních tří let, se vyrovnají výsledkům technologie 4G za prvních pět let a že úspěch prvního kola vývoje 5G, který již zaznamenali přední operátoři, vnesl do odvětví atmosféru jistoty a důvěry. Pokud se podaří hodnotu 5G dále rozvíjet v sektorech ToC, ToH a ToB, bude tento úspěch trvalý.

Mr. Peng giving a keynote speech at the Business Success Summit for MWC 2023

Během svého projevu Peng poznamenal, že celosvětová míra rozšíření uživatelů 5G v prvních třech letech se rovná míře rozšíření 4G za prvních pět let. Operátoři, kteří v prvním kole zavádění 5G zaznamenali více než 20 % penetraci uživatelů, dosáhli významného nárůstu příjmů z mobilních služeb. Zařízení, obsah, zkušenosti a obchodní modely se zatím diverzifikují spolu s tím, jak 5G přijímá stále více operátorů a partnerů. To vše je důkazem, že trh přechází od rozhodování založeného na rizicích k rozhodování založenému na příjmech pro ještě větší jistotu obchodního úspěchu. Podle zjištění společnosti Huawei je klíčem k úspěchu rychlost migrace uživatelů a provozu 5G: pokud by operátor zmigroval 30 % provozu na 5G eMBB do tří let, návratnost investice by se projevila za méně než čtyři roky. Pokud by operátor nasadil také služby FWA a ToB, byla by tato doba ještě kratší.

ToC (služby pro uživatele): Diferenciace zkušeností je novým paradigmatem monetizace sítí

Sítě 5G poskytují různým uživatelům diferencované zkušenosti díky výkonným funkcím. Operátoři mohou například poskytovat garantované přenosové rychlosti downlinku pro VIP uživatele a zároveň dobrou úroveň služeb uplinku. Toto nové paradigma již začali zkoumat operátoři v Číně.

ToH (služby pro domácnosti): 5G FWA jako skutečně rychlá širokopásmová služba pro domácnosti s kvalitou odpovídající optickým vláknům

Do konce roku 2022 spustilo komerční služby 5G FWA (fixní bezdrátový přístup) celkem 95 operátorů pro více než 10 milionů domácích uživatelů. Díky rychlému nasazení, dobrým uživatelským zkušenostem, nízkým nákladům a vysoké energetické účinnosti nahrazuje 5G FWA staré měděné linky na rozvinutých trzích a zároveň zpřístupňuje širokopásmové připojení pro domácnosti na rozvíjejících se trzích. Operátoři v Evropě, na Blízkém východě a v Africe uvádějí vynikající výsledky.

ToB (služby pro podniky): Privátní sítě 5G klíčem k prozkoumání digitálního oceánu podniků

Peng Song se dále domnívá, že prostřednictvím privátních 5G sítí mohou operátoři navázat rozsáhlá propojení služeb s podniky a vytvořit tak tržní prostor pro digitální transformaci podniků o objemu třikrát až desetkrát vyšším, než má trh samotných privátních sítí. Zároveň se takto zvýší i prodej cloudových služeb, datových center, služeb F5G a dalších služeb s přidanou hodnotou. Stávající trh s privátními sítěmi 5G ToB mimo Čínu se rychle rozvíjí. Jen v roce 2022 se celkový počet vybudovaných sítí zdvojnásobil. Potenciál do budoucna je přitom ještě vyšší.

Na závěr svého projevu Peng dodal, že 5G nepředstavuje jen ekonomickou hodnotu pro operátory, ale také obrovskou společenskou hodnotu. Společnost Huawei proto vyzývá globální operátory a průmyslové partnery, aby se připojili k jejímu obchodnímu plánu GUIDE a pokračovali v rozvoji potenciálu sítí 5G z „5Good" na „5Great".

Podklady: Podle nejnovějších statistik GSMA a GSA bylo do prosince 2022 na celém světě vybudováno více než 240 komerčních sítí 5G, nasazeno více než 1700 různých typů koncových zařízení 5G a počet uživatelů sítí 5G překročil jednu miliardu. ARPU (average revenue per user, průměrný výnos na uživatele) 20 největších světových operátorů navíc vzrostl o 10 %, což je o 1 % více než globální výchozí hodnota.

Mobilní veletrh MWC Barcelona 2023 se koná od 27. února do 2. března ve španělské Barceloně. Společnost Huawei představuje své produkty a řešení na stánku 1H50 v hale 1 výstaviště Fira Gran Via. Společně s globálními operátory, odborníky z oboru a názorovými vůdci se věnujeme tématům, jako je obchodní úspěch 5G, příležitosti technologie 5.5G, ekologický rozvoj, digitální transformace a naše vize využití obchodního plánu GUIDE k vybudování základů pro 5.5G a navázání na úspěch 5G pro ještě vyšší prosperitu. Další informace najdete na adrese https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

