3 preguntas frecuentes sobre los beneficios de jubilación del Seguro Social

WASHINGTON, 8 de octubre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los beneficios del Seguro Social son una parte importante de los fondos de jubilación de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes del país; sin embargo, hay muchas personas que no tienen claro uno o más aspectos de estos beneficios. A continuación le presentamos 3 preguntas frecuentes que USAGov en Español , la guía en internet de información y servicios del Gobierno, recibe sobre los beneficios de jubilación del Seguro Social:

1. ¿Por cuántos años tengo que trabajar para ser elegible para recibir los beneficios de jubilación?

Usted debe contar con una cantidad mínima de 40 créditos para tener derecho a recibir los beneficios de jubilación. Un trabajador puede ganar un máximo de cuatro créditos por año y un máximo de cuarenta en su vida laboral, lo que también significa que la persona será más adelante elegible no solo para beneficios por jubilación sino también para el Medicare.

Si no está seguro de cuántos créditos tiene, puede crear una cuenta en línea (en inglés) para tener acceso a su estado de cuenta. Los únicos requisitos para crear esta cuenta son tener más de 18 años, un correo electrónico y una dirección postal en Estados Unidos.

2. ¿Cuál es la edad mínima para comenzar a recibir los beneficios de jubilación?

Para jubilarse y comenzar a recibir los beneficios del Seguro Social debe tener, por lo menos, 62 años. Sin embargo, si usted elige comenzar a recibir sus beneficios a los 62 años, recibirá un pago reducido permanentemente; si elige comenzar a recibirlos a su plena edad de jubilación, los 67 años, recibirá sus beneficios completos; y si elige postergarlos hasta los 70 años, recibirá lo que se llama "beneficios de jubilación atrasada", ya que sus beneficios aumentarán en un 8% por cada año que espera a recibir los beneficios después de que cumple su plena edad de jubilación hasta que cumple los 70 años. Para evaluar cada caso en particular, es recomendable consultar el planificador de beneficios por jubilación .

3. ¿Puedo acceder a mis beneficios de jubilación desde el extranjero?

Sí, el Seguro Social paga beneficios fuera de Estados Unidos, aunque existen ciertas reglas para poder recibir los beneficios de jubilación en el extranjero, dependiendo del país en el cual recibiría los pagos y de los acuerdos que tenga ese país con el Seguro Social de Estados Unidos; así como también de si la persona es residente permanente o ciudadano estadounidense. Existen ciertos países a los que no se pueden enviar pagos, excepto en condiciones restringidas. También depende del tipo de beneficios que usted recibiría fuera de Estados Unidos.

En algunos casos, si usted no es ciudadano de EE. UU. o no cumple con una de las condiciones para continuar con los pagos, se detendrán los pagos después de haber estado fuera de Estados Unidos durante seis meses completos. Una vez que esto suceda, no se pueden comenzar los pagos otra vez hasta que la persona vuelva y permanezca en Estados Unidos durante un mes completo.

Para obtener información o utilizar la herramienta de pagos en el extranjero (en inglés) , visite la embajada de Estados Unidos más cercana.

Si necesita más información sobre estos u otros temas, visite USAGov en Español o contáctese con la línea de información general del Seguro Social al 1 (800) 772 -1213. Las personas con problemas de audición pueden llamar al 1 (800) 325 - 0778.

