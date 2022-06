3. Qingdao Multinationals Summit eröffnet

QINGDAO, China, 21. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Der vom chinesischen Handelsministerium und der Provinzregierung Shandong gemeinsam organisierte 3. Qingdao-Gipfel für multinationale Unternehmen fand am 19. Juni 2022 in Qingdao in der chinesischen Provinz Shandong, statt.