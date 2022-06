Se inaugura la 3.ª Cumbre de Multinacionales de Qingdao

El evento reunió a altos ejecutivos de la gerencia de 186 empresas Fortune 500 y otras 290 empresas clave de todo el mundo, embajadores de numerosos países y expertos de organizaciones internacionales y asociaciones comerciales. Más de 5.600 invitados asistieron a la cumbre que adoptó un formato híbrido: en línea y presencial.

La cumbre ofreció una plataforma para debates e intercambios entre altos ejecutivos de multinacionales en los que se trataron diversos temas, como la reconstrucción de las cadenas de suministro globales, la implementación del Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y el logro de la neutralidad de carbono.

En la actualidad, el sistema global de la cadena de suministro se está reestructurando a un ritmo acelerado debido al impacto del aumento del proteccionismo y la pandemia de la COVID-19, entre otros. Las multinacionales aún confían en el mercado chino y están dispuestas a invertir a pesar de que el papel de China en el sistema global de la cadena de suministro está cambiando como resultado del debilitamiento de las ventajas del mercado en cuanto a costos y producción masiva.

China planea impulsar su crecimiento económico a la vez que sigue implementando medidas de prevención y control de epidemias. Al hacerlo, el gobierno chino tiene como objetivo seguir liberalizando el comercio y la inversión mediante una mayor relajación del acceso a los mercados y la promoción de una competencia leal, con el objetivo final de crear un entorno comercial internacional orientado al mercado y respetuoso de las leyes.

Con la mayor apertura del mercado chino, junto con un entorno comercial más favorable que puede esperarse que traiga más oportunidades, las empresas fuera de China son bienvenidas a invertir, establecer una presencia o ampliarla para que puedan beneficiarse de una economía que sigue creciendo.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1843090/thumbnail_IMG_8708.jpg

FUENTE Information Office of the People's Government of Shandong Province

