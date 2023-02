360 becas para acelerar la educación en sostenibilidad para mujeres jóvenes de todo el mundo

NUEVA YORK, 5 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Disponible para mujeres jóvenes (de 15 a 17,5 años) de todo el mundo, ya están abiertas postulaciones para el AFS Global STEM Accelerators: un programa de intercambio virtual de becas completas en sostenibilidad, CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas) e impacto social positivo.

El programa está dirigido por AFS Intercultural Programs, una red global de intercambio intercultural sin fines de lucro con más de 75 años de experiencia en educación internacional. AFS recibió el premio 2022 Excellence in Diversity and Inclusion in International Education (EDIIE) de Diversity Abroad, por la exitosa inauguración de los aceleradores. 20% de las becas se asignarán específicamente a refugiados y niñas de poblaciones desplazadas, ya sea de guerra, violencia o desastre natural.

El programa Accelerators forma parte de una amplia iniciativa de becas de cinco años dirigida a alcanzar 5.000 jóvenes en todo el mundo, con un enfoque en apoyar a las mujeres. La iniciativa está financiada por bp, y los planes de estudio son coelaborados por AFS y University of Pennsylvania Center for Social Impact Strategy. AFS Realiza actividades de divulgación con el apoyo de SPARK, una organización no gubernamental internacional que crea vías para los jóvenes, en particular las mujeres y los refugiados, en comunidades frágiles de todo el mundo. El programa también ofrece soporte técnico y de internet para los usuarios que lo necesitan.

Los beneficiarios de becas anteriores reflejan la diversidad que el programa fue diseñado para adoptar: 20% eran refugiados o personas desplazadas; 82% se identificaron como personas de Color; 51% eran de hogares de bajos ingresos; y la 10% serán las primeras en sus familias en graduarse de la escuela secundaria.

Las voces de los académicos de AFS hacen eco del deseo de un futuro más brillante e inclusivo: «Vengo de una sociedad tradicional donde las niñas ni siquiera tienen derecho a ir a la escuela», afirmó Harira, una participante de Afganistán. «Participar de este programa es mi primer paso hacia el logro de mi objetivo de explorar el mundo e influir en la mejora de sociedades sostenibles».

El programa Accelerators culmina con proyectos finales y presentaciones académicas que desarrollan impacto social que ofrecen soluciones potenciales a desafíos del mundo real, con énfasis en la sostenibilidad. Los participantes obtienen el certificado avanzado de competencia Global para el impacto Social, otorgado por AFS y la Universidad de Pensilvania.

«Siempre es emocionante ver un fuerte interés por parte de mujeres jóvenes brillantes de todo el mundo,», afirmó Kerry Dryburgh, vicepresidenta ejecutiva de people culture, bp. «Con su pasión por marcar la diferencia y las habilidades que aprenderán, son futuras agentes de cambio, líderes e innovadoras.»

Las postulaciones están abiertas hasta el15 de marzo de 2023, y el primer grupo comienza el 13 de mayo.

Obtenga más información e inscríbase: https://afs.org/global-stem/accelerator.

FUENTE AFS Intercultural Programs

