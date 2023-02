360 bolsas de estudo para acelerar a educação em sustentabilidade para jovens mulheres em todo o mundo

NOVA YORK, 5 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Disponível para jovens mulheres (15 a 17,5 anos) em todo o mundo, as inscrições já estão abertas para o AFS Global STEM Accelerators: um programa de intercâmbio virtual com bolsas de estudos integrais em sustentabilidade, STEM (ciência, tecnologia, engenharia, matemática) e impacto social positivo.

As vozes da Global Stem Accelerators ecoam o desejo de um futuro mais brilhante e inclusivo. (PRNewsfoto/AFS Intercultural Programs)

O programa é administrado pela AFS Intercultural Programs, uma rede global de intercâmbio intercultural sem fins lucrativos com mais de 75 anos de experiência em educação internacional. A AFS recebeu o prêmio Diversity Abroad de 2022 em Excelência em Diversidade e Inclusão em Educação Internacional (EDIIE) pela inauguração bem-sucedida do programa Accelerators. 20% das bolsas serão alocadas especificamente para refugiadas e meninas de populações desabrigadas, seja por guerra, violência ou desastres naturais.

O programa Accelerators faz parte de uma iniciativa mais ampla de bolsas de estudos de cinco anos com o objetivo de alcançar 5.000 jovens em todo o mundo, com foco no apoio às mulheres. A iniciativa é financiada pela bp, e as grades curriculares são codesenvolvidas pela AFS e pela University of Pennsylvania Center for Social Impact Strategy. A AFS realiza a divulgação com o apoio da SPARK, uma ONG internacional que cria caminhos para os jovens, especialmente mulheres e refugiados, em comunidades frágeis em todo o mundo. O programa também fornece internet e suporte técnico para usuários necessitados.

As bolsistas anteriores refletem a diversidade que o programa foi projetado para adotar: 20% delas eram refugiadas ou estavam desabrigadas; 82% se identificaram como pessoas negras; 51% eram de famílias de baixa renda; e 10% devem ser as primeiras em suas famílias a se formar no ensino médio.

As vozes das bolsistas da AFS ecoam o desejo de um futuro mais brilhante e inclusivo: "Sou de uma sociedade tradicional onde as meninas nem sequer têm o direito de ir à escola", disse Harira, participante do Afeganistão. "Participar desse programa é meu primeiro passo para alcançar meu objetivo de explorar o mundo e me tornar influente na melhoria das sociedades sustentáveis."

O programa Accelerators culmina com acadêmicos desenvolvendo projetos e apresentações de impacto social que oferecem possíveis soluções para os desafios do mundo real, com ênfase na sustentabilidade. As participantes recebem o certificado avançado em "Competência Global para Impacto Social", concedido pela AFS e pela Universidade da Pensilvânia.

"É sempre emocionante ver o grande interesse das brilhantes jovens em todo o mundo", disse Kerry Dryburgh, vice-presidente executiva de Pessoas e Cultura da bp. "Com sua paixão por fazer a diferença e as habilidades que aprenderão, elas são futuras agentes de mudança, líderes e inovadoras."

As inscrições ficarão abertas até 15 de março de 2023, e a primeira turma começa em 13 de maio. Saiba mais e se inscreva: https://afs.org/global-stem/accelerators.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1996053/AFS_Intercultural_Programs_Accelerators.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1809272/AFS_Logo.jpg

FONTE AFS Intercultural Programs

