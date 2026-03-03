360° Mobility Mega Shows 2026 hebt Taiwans strategische Führungsrolle in den Bereichen Energie, Intelligenz und Ökosystemintegration hervor

TAIPEI, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Während sich die globale Mobilitätsbranche immer schneller in Richtung Elektrifizierung und intelligente Transformation bewegt, entwickelt sich Taiwan zu einer treibenden Kraft, die die nächste Ära des Verkehrs prägen wird. Mit weltweit führenden Kompetenzen in den Bereichen Halbleiter, Automobilelektronik und ICT-Integration treibt Taiwan weiterhin Innovationen entlang der gesamten globalen Mobilitätswertschöpfungskette voran.

In 2025, visitors from over 100 countries gathered to engage with local companies and create new global business opportunities.

Der Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) veranstaltet vom 14. bis 17. April im Taipei Nangang Exhibition Center, Halle 1 (TaiNEX 1), die Ausgabe 2026 der 360° Mobility Mega Shows. Die Messe vereint die Taipei AMPA, die E-Mobility Taiwan und die Autotronics Taipei und bietet eine einheitliche Plattform, die sich um drei strategische Säulen dreht: Grüne Mobilität, Zukunftsmobilität und vernetzte Mobilität.

Grüne Mobilität konzentriert sich auf die Elektrifizierung des Verkehrs und fortschrittliche Energiesysteme. Zu den wichtigsten Exponaten gehören EV-Antriebsstränge, Ladeinfrastruktur, Energiespeicherintegration und Batterietesttechnologien. Führende Unternehmen wie FUKUTA, EVALUE, ZEROVA Technologies und CHROMA demonstrieren Taiwans Know-how in den Bereichen elektrische Antriebssysteme und intelligente Energievalidierungslösungen und verstärken damit den Wandel der Branche hin zu einer kohlenstoffarmen Mobilität.

Zukunftsmobilität konzentriert sich auf die Digitalisierung von Fahrzeugen und KI-gesteuerte Innovationen. Die Messe präsentiert Automobilelektronik, eingebettete Systeme, Telematik und intelligente Cockpit-Technologien, die die Entwicklung hin zu softwaredefinierten Fahrzeugen widerspiegeln. Branchenführer wie Foxconn, Advantech, TARC, CHIMEI MOTOR und MiTAC präsentieren integrierte Lösungen, die die Sicherheit, Konnektivität und Betriebseffizienz in Mobilitätsplattformen der nächsten Generation verbessern.

Vernetzte Mobilität unterstreicht Taiwans Fertigungstiefe und seine Fähigkeiten zur Integration von Ökosystemen. Aussteller wie NHC, SONAR, EAGLE EYES, Wolf's Head und MING MING zeigen anhand von Automobilkomponenten, Beleuchtungssystemen, Aftermarket-Lösungen und Systemintegration, wie traditionelle Fertigungskompetenz mit elektrischen und intelligenten Mobilitätstechnologien zusammenwächst. Dieser ökosystemorientierte Ansatz positioniert Taiwan als strategischen Knotenpunkt, der globale Lieferanten, Technologieinnovatoren und OEM-Partner miteinander verbindet. ist jetzt unter

Über die Ausstellungsfläche hinaus umfasst das Programm 2026 das 360° Mobility Forum, kuratierte 1:1-Beschaffungsgespräche und die ESG Achievement Series, die den hochrangigen Dialog, die strategische Zusammenarbeit und die nachhaltige Weiterentwicklung der Branche fördern sollen.

Branchenexperten und internationale Medien sind eingeladen, die Zukunft der Mobilität unter dem Motto „Empower Every Move" (Jede Bewegung stärken) zu erleben. Die Online-Voranmeldung ist jetzt möglich unter http://www.taipeiampa.com.tw/en/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923203/In_2025__visitors_from_over_100_countries_gathered_to_engage_with_local_companies_and_create_new_glo.jpg