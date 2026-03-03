Le salon 360° Mobility Mega Shows 2026 met en évidence le leadership stratégique de Taïwan en matière d'énergie, d'intelligence et d'intégration de l'écosystème

TAIPEI, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Alors que l'industrie mondiale de la mobilité s'oriente de plus en plus vers l'électrification et la transformation intelligente, Taïwan est en train de devenir un acteur majeur de la prochaine évolution des transports. Grâce à ses capacités de premier plan dans les domaines des semi-conducteurs, de l'électronique automobile et de l'intégration des TIC, Taïwan continue de stimuler l'innovation dans la chaîne de valeur de la mobilité mondiale.

In 2025, visitors from over 100 countries gathered to engage with local companies and create new global business opportunities.

Le Conseil de développement du commerce extérieur de Taïwan (TAITRA) accueillera l'édition 2026 du 360° Mobility Mega Shows du 14 au 17 avril au Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1 (TaiNEX 1). Intégrant l'AMPA de Taipei, E-Mobility Taiwan et Autotronics Taipei, l'exposition offre une plateforme unifiée structurée autour de trois piliers stratégiques : mobilité verte, mobilité future et mobilité connectée.

La mobilité verte se concentre sur l'électrification des transports et les systèmes énergétiques avancés. Les principales expositions portent sur les groupes motopropulseurs des VE, l'infrastructure de recharge, l'intégration du stockage de l'énergie et les technologies d'essai des batteries. Des entreprises de premier plan telles que FUKUTA, EVALUE, ZEROVA Technologies et CHROMA démontrent l'expertise de Taïwan en matière de systèmes de propulsion électrique et de solutions intelligentes de validation de l'énergie, renforçant ainsi l'évolution de l'industrie vers une mobilité à faible émission de carbone.

La mobilité future se concentre sur la numérisation des véhicules et l'innovation axée sur l'IA. Le salon présente l'électronique automobile, les systèmes embarqués, la télématique et les technologies de cockpit intelligent qui reflètent l'évolution vers des véhicules définis par logiciel. Les leaders de l'industrie, notamment Foxconn, Advantech, TARC, CHIMEI MOTOR et MiTAC, présentent des solutions intégrées qui améliorent la sécurité, la connectivité et l'efficacité opérationnelle des plateformes de mobilité de la prochaine génération.

La mobilité connectée souligne la profondeur de fabrication et les capacités d'intégration de l'écosystème de Taïwan. Des exposants tels que NHC, SONAR, EAGLE EYES, Wolf's Head et MING MING, qui proposent des composants automobiles, des systèmes d'éclairage, des solutions pour le marché de l'après-vente et l'intégration de systèmes, montrent comment l'excellence de la fabrication traditionnelle converge avec les technologies de mobilité électrique et intelligente. Cette approche axée sur l'écosystème fait de Taïwan une plaque tournante stratégique reliant les fournisseurs mondiaux, les innovateurs technologiques et les partenaires équipementiers.

Au-delà de l'exposition, le programme 2026 comprend le Forum de la mobilité à 360°, des réunions d'approvisionnement individuelles et la série des réalisations ESG, conçue pour favoriser le dialogue de haut niveau, la collaboration stratégique et l'avancement de l'industrie durable.

Les professionnels de l'industrie et les médias internationaux sont invités à découvrir l'avenir de la mobilité sous le thème de 2026, « Empower Every Move ». L'inscription préalable en ligne est désormais ouverte à l'adresse suivante : http://www.taipeiampa.com.tw/en/

