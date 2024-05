365 Retail Markets bringt PicoCoffee™ auf den Markt und optimiert damit das Kundenerlebnis bei Kaffeeautomaten und Kleinstmärkten in Europa und Großbritannien

Das erste Produkt seiner Art, das die Reise der Verbraucher und die Investitionen der Betreiber in die Technologie vereinfacht.

TROY, Mich. & LONDON, 15. Mai 2024 /PRNewswire/ -- 365 Retail Markets, der weltweit führende Anbieter von unbeaufsichtigter Einzelhandelstechnologie, gab heute die Verfügbarkeit von PicoCoffee™ bekannt, einem kompakten, bargeldlosen Zahlungsgerät für Tischkaffeeautomaten, das es den Verbrauchern ermöglicht, in derselben Transaktion Getränke zu verkaufen und Kleinstartikel zu kaufen.

Vor dieser Innovation mussten die Verbraucher die Produkte mit Strichcode getrennt vom Kaffee kaufen, was das Einkaufserlebnis erschwerte und die Wahrscheinlichkeit verringerte, dass die Verbraucher beides kauften. Dank PicoCoffee™ können europäische und britische Mikromarktbetreiber jetzt die Kundenansprache und die Back-Office-Verwaltung mit einem einzigen Gerät vereinfachen. Betreiber, die sich auf Bürokaffeeservice (Office Coffee Service, OCS) spezialisiert haben, können ihr Angebot nun strategisch und wirtschaftlich erweitern, indem sie neben Kaffee auch ergänzende Produkte wie Gebäck, Obst und Snackbars verkaufen.

„Vor der Einführung von PicoCoffee mussten die Verbraucher ihre Snacks an einem speziellen Kiosk für Kleinstmärkte bezahlen und dann zu einem anderen Zahlungsgerät wechseln, um Kaffee zu verkaufen und zu bezahlen", so Ryan McWhirter, Vizepräsident für Produktstrategie bei 365 Retail Markets. „Wir konnten unser branchenweit führendes Self-Checkout-Erlebnis nun auf möglichst nahtlose Weise in den Kaffeeeinkauf integrieren."

Die Beseitigung von Reibungsverlusten an der Kasse erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Verbraucher ihr Kaufpotenzial ausschöpfen. Darüber hinaus können Snacks, die in Reichweite der Kaffeemaschine platziert werden, zu Impulskäufen führen, die den Umsatz drastisch erhöhen. Der Einsatz einer einzigen Selbstbedienungskassenlösung senkt die Anschaffungs- und Verwaltungskosten für die Betreiber und bietet einen Überblick über Kaffee- und Marktanalysen mit konsolidierten Berichten.

Durch die einfache Integration über ein einziges MDB-Kabel ist PicoCoffee™ für die Betreiber sofort einsatzbereit und lässt sich genauso einfach einsetzen wie die derzeit verwendeten Produkte mit Einzelfunktion. Es ist nicht mehr notwendig, die Kaffeegeräte zu modifizieren, um ein Zahlungsgerät anzubringen, was eine Herausforderung für Betreiber mit finanzierten Geräten darstellt. Als eigenständiger kompakter Kiosk sitzt PicoCoffee™ neben dem Tischbrühautomaten und hebt den Point of Sale physisch höher an als andere, weniger sichtbare Thekenalternativen. Durch diese Positionierung wird das Auffinden und die Nutzung des Zahlungsgeräts für den Verbraucher noch einfacher.

„Ich denke, die Betreiber werden auf diesen Moment zurückblicken und sich fragen, warum PicoCoffee nicht früher auf den Markt gekommen ist", so McWhirter. „Wir erweitern die Vision dessen, was ein OCS- und Mikromarkt-Standort sein kann, und ich freue mich darauf, zu sehen, wie sich die Branche als Ergebnis dieser Innovation, die nur 365 Retail Markets liefern kann, weiterhin neu erfindet."

PicoCoffee kann Betreibern auch dabei helfen, aus treuen Kaffeetrinkern treue Kunden zu machen. Im Rahmen des 365 Connected CampusSM können Verbraucher ihre 365Pay-App nutzen, um Einkäufe einfach zu bezahlen, Prämien zu verdienen und Sonderangebote einzulösen, je mehr sie einkaufen.

Durchschnittlich fünfundsiebzig Prozent der unbeaufsichtigten Verkäufe im Vereinigten Königreich (UK) entfallen auf Tischkaffeeautomaten, und sowohl im UK als auch in der EU wächst die Vorliebe für diese Geräte gegenüber dem traditionellen Heißgetränkeverkauf.[1] Beide Trends bestätigen, dass dies der ideale Zeitpunkt für Betreiber ist, die Vorteile von PicoCoffee™ zu nutzen.

PicoCoffee ist ab sofort in Großbritannien, den Niederlanden, der Schweiz, Deutschland und Österreich erhältlich, weitere Länder folgen in Kürze.

Um mehr über PicoCoffee zu erfahren oder einen Kauf zu tätigen, besuchen Sie 365retailmarkets.co.uk oder wenden Sie sich an einen Vertriebsmitarbeiter unter [email protected].

Informationen zu 365 Retail Markets

365 Retail Markets ist weltweit führend in der unbeaufsichtigten Einzelhandelstechnologie. Das 2008 gegründete Unternehmen 365 bietet ein umfassendes Angebot an branchenführenden Selbstbedienungstechnologien für Gastronomiebetriebe, einschließlich durchgängig integrierter SaaS-Software, Zahlungsabwicklung und Hardware für die Verkaufsstellen. Heute versorgen die Technologielösungen des Unternehmens selbstständig Lebensmitteleinzelhandelsflächen in Unternehmensniederlassungen, Produktions- und Vertriebseinrichtungen, Universitäts- und Hochschulgeländen und mehr, um den Verbrauchern attraktive Verpflegungsoptionen zu bieten. Die Technologielösungen von 365 umfassen ein wachsendes Angebot an reibungslosen Smart Stores, Mikromärkten, Verkaufsautomaten, Catering und Point-of-Sale-Optionen für die Gastronomie, um den wachsenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Mit überlegener Technologie, strategischen Partnerschaften und ultimativer Flexibilität bei der Anpassung und dem Branding leistet 365 kontinuierlich Pionierarbeit in der Branche. 365 Retail Markets verfügt über eine solide weltweite Präsenz mit Niederlassungen in Nordamerika, Großbritannien und Europa.

Weitere Informationen über 365 Retail Markets finden Sie unter www.365retailmarkets.com und verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und YouTube.

