365 Retail Markets lance PicoCoffee™, qui simplifie l'expérience du consommateur dans la distribution automatique de café et les micro-marchés en Europe et au Royaume-Uni

Ce produit inédit simplifie le parcours du consommateur et l'investissement technologique de l'opérateur.

TROY, Michigan, et LONDRES, 16 mai 2024 /PRNewswire/ -- 365 Retail Markets, leader mondial de la technologie de vente au détail sans surveillance, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de PicoCoffee™, un dispositif compact de paiement sans espèces pour les cafetières automatiques qui permet aux consommateurs de commander des boissons et d'acheter des articles de micromarché au cours de la même transaction.

Avant cette innovation, les consommateurs devaient acheter des produits à code-barres séparément de leur café, ce qui compliquait l'expérience d'achat et diminuait les chances que les consommateurs achètent les deux. Grâce à PicoCoffee™, les opérateurs de micromarchés européens et britanniques peuvent désormais simplifier le parcours du consommateur et l'administration du back-office avec un seul appareil. Les opérateurs axés sur le service de café au bureau ont désormais un moyen d'étendre leurs services de manière stratégique et économique en vendant des produits complémentaires à côté du café, tels que des pâtisseries, des fruits et des barres de céréales.

« Avant l'introduction de PicoCoffee, les consommateurs devaient payer leurs en-cas à une borne dédiée aux micromarchés, puis passer à un autre dispositif de paiement pour commander et payer leur café, a déclaré Ryan McWhirter, vice-président de la stratégie des produits pour 365 Retail Markets. Nous avons été en mesure d'intégrer l'achat de café de la manière la plus homogène possible à notre système de caisse automatique, qui est le meilleur du secteur. »

En supprimant les obstacles au passage en caisse, on augmente la probabilité que les consommateurs réalisent leur potentiel d'achat. De plus, les snacks placés à portée de main de la machine à café peuvent conduire à des achats impulsifs qui augmentent considérablement le chiffre d'affaires. L'utilisation d'une seule solution de caisse en libre-service réduit les coûts d'acquisition et de gestion de la technologie pour les opérateurs, en leur donnant une vue d'ensemble du café et des analyses de marché grâce à des rapports consolidés.

L'intégration facile via un simple câble MDB rend le PicoCoffee™ prêt à l'emploi pour les opérateurs, ce qui le rend aussi facile à déployer que les anciens produits à fonction unique actuellement utilisés. Il n'est plus nécessaire de modifier l'équipement de café pour monter un dispositif de paiement, ce qui élimine un défi pour les opérateurs dont l'équipement est financé. En tant que borne compacte autonome, PicoCoffee™ se place à côté de la cafetière automatique et place ainsi le point de vente plus haut que d'autres solutions de comptoir moins visibles. Ce positionnement rehausse encore l'expérience du consommateur en facilitant la localisation et l'utilisation du dispositif de paiement.

« Je pense que les opérateurs se demanderont pourquoi PicoCoffee n'est pas apparu plus tôt, a déclaré M. McWhirter. Nous élargissons les possibilités offertes par les points de vente et les micromarchés, et je suis impatient de voir le secteur continuer à se réinventer grâce à cette innovation que seule 365 Retail Markets peut offrir. »

PicoCoffee peut également aider les opérateurs à transformer des buveurs de café fidèles en consommateurs fidèles. Dans le cadre du 365 Connected CampusSM, les consommateurs peuvent utiliser l'application mobile 365Pay pour payer facilement leurs achats, gagner des récompenses et bénéficier de promotions à mesure qu'ils achètent.

En moyenne, 75 % des ventes de solutions sans surveillance au Royaume-Uni comprennent des cafetières automatiques, la préférence pour ces machines augmentant par rapport à la distribution traditionnelle de boissons chaudes au Royaume-Uni et dans l'UE[1]. Ces deux tendances confirment que c'est le moment idéal pour les opérateurs de profiter des avantages de PicoCoffee™.

PicoCoffee est disponible à l'achat immédiat au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suisse, en Allemagne et en Autriche, et bientôt dans d'autres pays.

Pour en savoir plus sur PicoCoffee ou effectuer un achat, rendez-vous sur 365retailmarkets.co.uk ou contactez un représentant commercial à l'adresse [email protected].

À propos de 365 Retail Markets

365 Retail Markets est le leader mondial de la technologie de vente au détail sans surveillance. Fondée en 2008, 365 propose une gamme complète de technologies de libre-service de premier ordre pour les opérateurs de restauration, y compris un logiciel SaaS intégré de bout en bout, le traitement des paiements et le matériel de point de vente. Aujourd'hui, les solutions technologiques de l'entreprise alimentent de manière autonome les espaces de vente au détail de produits alimentaires dans les bureaux d'entreprise, les installations de fabrication et de distribution, les campus universitaires et bien plus, afin de proposer des options de restauration attrayantes aux consommateurs. Les solutions technologiques de 365 comprennent une suite croissante de boutiques intelligentes, de micromarchés, de distributeurs automatiques, de traiteurs et d'options de points de vente de restauration pour répondre aux besoins croissants de ses clients. 365 est continuellement à l'avant-garde de l'innovation dans le secteur grâce à une technologie supérieure, des partenariats stratégiques et une flexibilité ultime en matière de personnalisation et d'image de marque. 365 Retail Markets est solidement implanté dans le monde entier, avec des bureaux en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe.

Pour plus d'informations sur 365 Retail Markets, rendez-vous sur www.365retailmarkets.com et restez en contact sur LinkedIn, Instagram, Facebook et YouTube.

