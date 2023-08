3B Scientific acquiert Lifecast Body Simulation

HAMBOURG, Allemange, 3 août 2023 /PRNewswire/ -- 3B Scientific, l'un des principaux fabricants et distributeurs de simulateurs médicaux et de modèles anatomiques destinés à l'enseignement médical, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord visant à acquérir Lifecast Body Simulation.

Lancée en 2017, Lifecast a développé une gamme de mannequins médicaux très précis et réalistes qui transforment la simulation médicale et la façon dont l'enseignement est délivré par les enseignants et absorbé par les étudiants. Conçu et produit dans les célèbres Elstree Film Studios à Londres (Royaume-Uni) et à Sarasota (Floride, États-Unis), chaque mannequin affiche un niveau de réalisme remarquable et présente une qualité irréprochable.

Todd A. Murray, PDG de 3B Scientific, a commenté : « Lifecast Body Simulation est une marque mondialement reconnue, réputée pour ses mannequins hyperréalistes et diversifiés, ainsi que pour ses antécédents de constante innovation. Nous sommes très heureux d'accueillir Lifecast au sein de la famille 3B Scientific. Avec notre position de leader de la fabrication et de la distribution, nous avons hâte de poursuivre notre mission désormais collective, qui consiste à faire progresser la formation médicale et sanitaire dans le monde entier. »

Dave Halliwell, cofondateur et directeur de Lifecast, a ajouté : « Grâce à l'expertise et aux technologies de pointe de 3B, nous faisons passer notre gamme de produits à la vitesse supérieure, ce qui nous permet de proposer les meilleures solutions sur le marché. En joignant nos forces à celles de 3B Scientific, nous élargissons non seulement notre réseau de distribution, mais nous accédons également à une mine de connaissances et de ressources. Ensemble, nous voulons révolutionner le secteur et avoir un impact durable sur la façon dont les professionnels de la santé sont formés. »

À propos du groupe 3B Scientific

La société 3B Scientific, fondée en 1948 à Hambourg, en Allemagne, est un fournisseur mondial de simulateurs médicaux de pointe, destinés à la formation médicale à tous les niveaux. S'appuyant sur une gamme étendue de produits éducatifs et de simulation de haute qualité, le groupe de sociétés 3B Scientific dispose d'une présence solide dans plus de 120 pays à travers le monde. Grâce à cette vaste plate-forme, 3B Scientific poursuit sa mission : faire progresser la formation médicale et sanitaire dans le monde entier.

Pour plus d'informations sur 3B Scientific, visitez : www.3bscientific.com.

À propos de Lifecast Body Simulation

La société Lifecast Body Simulation, basée dans les Elstree Film Studios, à Londres, a mis au point une gamme de « corps » extrêmement précis et réalistes qui transforment la simulation médicale et la façon dont l'enseignement est délivré. Lifecast propose une large gamme de mannequins comprenant des bébés prématurés et des nouveau-nés, des enfants et des adultes (jeunes adultes et personnes âgées), tous disponibles dans un large éventail d'ethnies.

Pour en savoir plus sur Lifecast, rendez-vous : www.lifecastbodysim.com

