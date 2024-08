3D-Revolution erobert die Londoner Modewoche - Portal:M, Makalot und ViewSonic präsentieren Phygital-Ausstellung

Erleben Sie die Zukunft der Mode am 13. September: Erfahren Sie selbst, wie 3D-Technologie die Modebranche durch einzigartige, immersive und personalisierte Erlebnisse transformiert

LONDON, 26. August 2024 /PRNewswire/ -- Das in Taiwan ansässige Mode-Startup Portal:M wird auf der Londoner Modewoche SS25 am 13. September ein innovatives phygitales Erlebnis bieten. Die Ausstellung mit dem Thema Lebensmittelgeschäft, die von Taiwans führendem Bekleidungshersteller Makalot unterstützt wird, wird die Fusion von 3D-Technologie und Mode demonstrieren. Diese Zusammenarbeit mit ViewSonic und den Designern Naya Rea, Ray Chu, PROJECTbyH. und AutoNarrative by Eve Lin wird die starke Synergie zwischen Spitzentechnologie und kreativem Modedesign verdeutlichen.

Portal:M x Virtual Fashion Exhibition

Portal:M x Virtual Fashion Exhibition:

Datum: 13. September

13. September Uhrzeit: 13.00 bis 17.30 Uhr

13.00 bis 17.30 Uhr Veranstaltungsort: Protein Studios, Shoreditch, 31 New Inn Yard, London EC2A 3EY, UK

Bitte melden Sie sich hier an und folgen Sie @portalm.io auf Instagram für die neuesten Updates und die Chance, eine spezielle Goodie Bag zu erhalten!

Mode mit 3D-Erlebnissen neu definieren

Laut einer aktuellen YouGov-Umfrage kaufen 65 % der britischen Verbraucher ihre Kleidung entweder hauptsächlich online (37 %) oder sowohl online als auch offline (28 %). Eurostat berichtet außerdem, dass Bekleidung im Jahr 2023 der am häufigsten online gekaufte Artikel in Europa sein wird. Da die Dominanz des Onlinehandels im Modesektor beständig wächst, haben Plattformen wie Portal:M mehr Möglichkeiten, innovativ zu sein und digitale Mode neu zu definieren.

„Digitale Mode verändert die Branche, bietet Designern und Marken neue kreative Möglichkeiten und ermöglicht den Verbrauchern immersive, nachhaltige Erlebnisse", so Alan Liu, Mitbegründer von Portal:M. „Vor allem die jüngeren Generationen treiben diesen Wandel voran und suchen nach personalisierten und attraktiven Erlebnissen. Mehrere westliche Modehäuser haben bereits Plattformen wie Portal:M genutzt, um hyperrealistische 3D-Kleidungsstücke für virtuelle Umgebungen bereitzustellen und sich so von der Konkurrenz zu unterscheiden und die Kundenbindung zu stärken. Diese digitale Modebewegung ist mehr als ein Trend; sie verändert die Branche. Mithilfe von digitalen Innovationen können Designer neue kreative Horizonte erkunden und den Verbrauchern bisher unvorstellbare Erlebnisse bieten. Wir freuen uns, auf der London Fashion Week zu zeigen, wie Portal:M Marken mit 3D-Innovationen zu mehr Glanz verhelfen kann."

Highlights der Veranstaltung:

Sie beginnen Ihre Reise in einem „Lebensmittelladen", bevor Sie einen immersiven, verdunkelten Raum betreten. Im Inneren erwecken die hochmodernen interaktiven Displays und lichtstarken Projektoren von ViewSonic die digital erzeugte 3D-Kunst von Designern und Portal:M zum Leben und schaffen ein dynamisches Erlebnis, das Technologie und Modedesign nahtlos miteinander verbindet.

Naya Rea: Naya arbeitet mit Portal:M zusammen, um seine kultigen Designs in die digitale Welt zu bringen. Die wegweisende Technologie reproduziert Stoffe und Motive und projiziert gleichzeitig die Welt von Naya, um komplexe Details zu zeigen.

Ray Chu: Ray Chu setzt sich für Vielfalt, Körperbewusstsein und Nachhaltigkeit ein und ist seit 2022 fester Bestandteil der Londoner Modewoche. In seiner Arbeit mit Portal:M verschmelzen Technologie und Mode zu einem visionären Erlebnis.

PROJECTbyH.: PROJECTbyH. hat sich auf die Verwendung natürlicher Materialien spezialisiert und verbindet bei seiner Kooperation mit Portal:M unter dem Titel „RE-INCARNATION" traditionelle Handwerkskunst mit digitaler Technologie, um Textilien für die moderne Zeit neu zu gestalten.

AutoNarrative von Eve Lin: Entdecken Sie „A Mother's Guide to Love", einen Kurzfilm mit 3D-gerenderten Designs auf einer Fantasieschiffsinsel, der das kulturelle Erbe Taiwans mit modernen religiösen Interpretationen verbindet.

Die Ausstellung zeigt auch Cloudy Ku, eine in Taiwan geborene, in Naarm/Melbourne lebende DJ, Musikerin und Gründerin der Labels HER 他 und SPEED 速度. Sie ist bekannt für ihre Mischung aus Techno, Trance und experimentellen Klängen und setzt sich für die Gleichstellung in der Musikwelt ein.

Informationen zu Portal:M

Portal:M ist führend bei der Digitalisierung der Modeindustrie und arbeitet mit Designern, Herstellern und Einzelhändlern zusammen, um Kreativität freizusetzen und der phygitalen Modewelt neue Möglichkeiten zu geben.

Wenn Sie weitere Informationen über die Veranstaltung oder die Zusammenarbeit wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail an: [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2488372/save_the_date_Re.jpg