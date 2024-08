La révolution 3D s'empare de la London Fashion Week -- Portal:M, Makalot et ViewSonic présentent une exposition phygitale

Découvrez l'avenir de la mode le 13 septembre et voyez comment la technologie 3D révolutionne la mode avec des expériences uniques, immersives et personnalisées.

LONDRES, 26 août 2024 /PRNewswire/ -- La startup de mode basée à Taïwan Portal:M s'apprête à offrir une expérience phygitale innovante lors de la London Fashion Week printemps-été 2025 le 13 septembre prochain. L'exposition sur le thème de l'épicerie, soutenue par le principal fabricant de vêtements de Taïwan Makalot, présentera une fusion de la technologie 3D et de la mode. Cette collaboration avec ViewSonic et les designers Naya Rea, Ray Chu, PROJECTbyH., et AutoNarrative by Eve Lin mettra en lumière la puissante synergie entre technologie de pointe et stylisme.

Portal:M x Virtual Fashion Exhibition

Exposition Portal:M x Virtual Fashion :

Date : 13 septembre

13 septembre Horaires : de 13h à 17h30

de 13h à 17h30 Lieu : Protein Studios, Shoreditch, 31 New Inn Yard, Londres EC2A 3EY, Royaume-Uni

Redéfinir la mode avec des expériences alimentées par la 3D

Un récent sondage de YouGov révèle que 65 % des consommateurs britanniques achètent soit leurs vêtements principalement en ligne (37 %), soit partagent leurs achats entre le web et le hors ligne (28 %). Eurostat indique également que les habits ont été les articles les plus achetés en ligne en Europe en 2023. À mesure que la domination des achats de vêtements en ligne s'accroît, des plateformes telles que Portal:M ont davantage de possibilités d'innover et de redéfinir la mode numérique.

« La mode numérique est en train de remodeler le secteur, offrant d'un côté de nouvelles possibilités créatives aux créateurs et aux marques, et de l'autre des expériences immersives et durables aux consommateurs », a déclaré Alan Liu, cofondateur de Portal:M. « Les jeunes générations, en particulier, sont à l'origine de ce changement, car elles recherchent des expériences personnalisées et engageantes. Plusieurs maisons de couture occidentales ont déjà adopté des plateformes telles que Portal:M pour fournir des vêtements 3D hyperréalistes pour des environnements virtuels, ce qui leur permet de se démarquer et d'approfondir l'engagement de leurs clients. Ce mouvement de mode numérique constitue plus qu'une tendance ; il est en train de transformer l'industrie. En adoptant l'innovation numérique, les concepteurs peuvent explorer de nouvelles frontières en termes de création et offrir aux consommateurs des expériences jusqu'alors inimaginables. Nous avons hâte de montrer comment Portal:M peut aider les marques à briller grâce à l'innovation 3D lors de la London Fashion Week. »

Faits marquants de l'événement :

Commencez votre voyage dans une « épicerie » avant de vous retrouver dans une pièce immersive plongée dans le noir. À l'intérieur, les écrans interactifs de pointe de ViewSonic et les projecteurs à haute luminosité donneront vie à des œuvres d'art en 3D générées numériquement par des créateurs et Portal:M, créant une expérience dynamique alliant technologie et stylisme en toute transparence.

Naya Rea : Naya s'associe à Portal:M pour faire entrer ses designs emblématiques dans le monde numérique. Une technologie avancée permet de recréer les tissus et les motifs, puis de projeter l'univers de Naya pour mettre en valeur des détails complexes.

Ray Chu : Défenseur de la diversité, de la positivité du corps et de la durabilité, Ray Chu est un incontournable de la London Fashion Week depuis 2022. Son travail avec Portal:M fusionne technologie et mode pour une expérience avant-gardiste.

PROJECTbyH. : Spécialisé dans l'utilisation de matériaux naturels, PROJECTbyH. associe artisanat traditionnel et technologie numérique dans sa collaboration baptisée « RE-INCARNATION » avec Portal:M, qui réimagine les textiles pour l'ère moderne.

AutoNarrative par Eve Lin : Découvrez « A Mother's Guide to Love », un court-métrage présentant des designs en 3D sur une île à l'univers fantastique, mêlant l'héritage culturel taïwanais à des interprétations religieuses modernes.

L'exposition présentera également Cloudy Ku, DJ et musicienne née à Taïwan, basée à Naarm/Melbourne et fondatrice des labels HER 他 et SPEED 速度. Elle est connue pour son mélange de techno, de trance et de sons expérimentaux, ainsi que pour sa promotion de l'égalité dans la communauté musicale.

À propos de Portal:M

Portal:M ouvre la voie à la numérisation de l'industrie de la mode, en s'associant avec des créateurs, des fabricants et des détaillants pour libérer la créativité et offrir de nouvelles possibilités au monde de la mode phygitale.

