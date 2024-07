3Degrees renforce sa présence dans la région Asie-Pacifique en ouvrant un nouveau bureau à Singapour et en étoffant son équipe d'experts en climatologie

SINGAPOUR, 25 juillet 2024 /PRNewswire/ -- 3Degrees, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions climatiques et certifié B Corp, a annoncé l'ouverture d'un nouveau bureau à Singapour, ainsi que l'embauche d'une équipe régionale d'experts en origination, en développement commercial et en approvisionnement en énergies renouvelables. L'entreprise est présente dans la région Asie-Pacifique (APAC) depuis plus d'une décennie et accroît actuellement ses investissements afin de développer son portefeuille régional de certificats d'attributs énergétiques (EAC) et d'améliorer l'accès au marché et le soutien aux besoins des clients en matière de stratégie globale, de carbone et d'approvisionnement en énergies renouvelables.

"Les besoins de nos clients multinationaux en matière de produits et d'expertise dans la région APAC continuent de croître à mesure qu'ils accélèrent leur engagement dans la réduction de leurs émissions scope 2 et 3, en particulier dans leur chaîne d'approvisionnement, afin d'atteindre leurs objectifs climatiques à court terme", a déclaré Scott Martin, vice-président de l'activité commerciale mondiale chez 3Degrees. "Beaucoup de ces entreprises ont des chaînes d'approvisionnement importantes dans la région, et la présence locale élargie de 3Degrees ainsi que ses relations régionales plus approfondies nous permettront de mieux faciliter l'appui à notre base de clients mondiale."

L'approvisionnement en énergies renouvelables dans la région APAC peut s'avérer difficile pour les clients en raison de la disparité des régimes réglementaires, de l'incertitude concernant la conformité aux normes, des systèmes de certificats peu transparents, de l'accès limité aux projets et des structures contractuelles peu familières. Avec une équipe basée à Singapour, 3Degrees fournira un accès immédiat dans la région à des EAC et des accords d'achat d'électricité (PPA) de haute qualité et conformes aux normes afin d'aider les acheteurs à atteindre leurs objectifs de décarbonisation de scope 2 et 3. Dans le but de réaliser leurs objectifs de scope 3, les acheteurs peuvent coupler cet accès au marché avec la plateforme Supplier REach de 3Degrees, récemment lancée, un portail en ligne qui permet aux grandes entreprises d'activer les parcours d'énergies renouvelables de leurs fournisseurs et de s'approvisionner en énergies renouvelables de manière transparente sur ce marché difficile.

"En garantissant une large disponibilité des EAC et des contrats d'achat d'énergies renouvelables basés dans la région APAC, 3Degrees sera plus à même d'aider ses clients à accélérer la réalisation de leurs objectifs en matière de climat", a poursuivi M. Martin. "Simultanément, nous renforcerons le marché des nouveaux projets d'énergies renouvelables grâce à un soutien financier accru, à la diversité des produits, à l'efficacité des transactions, à un appui politique permanent et leadership éclairé".

À propos de 3Degrees

3Degrees est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions climatiques, avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Nous proposons des solutions climatiques efficaces qui aident nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de climat et à favoriser une transition équitable vers un avenir à faible émission de carbone. Pour en savoir plus, consultez le site 3Degrees.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1867772/3Degrees_Logo.jpg