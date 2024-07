3Degrees stärkt APAC-Präsenz mit neuem Büro in Singapur und erweitertem Team von Klimaexperten

SINGAPUR, 29. Juli 2024 /PRNewswire/ -- 3Degrees, ein führender globaler Anbieter von Klimalösungen und eine zertifizierte B-Corp, hat die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Singapur sowie die Einstellung eines Teams von Experten für Geschäftsanbahnung, Geschäftsentwicklung und Beschaffung erneuerbarer Energien in der Region bekannt gegeben. Das Unternehmen ist seit mehr als einem Jahrzehnt in der Asien-Pazifik-Region (APAC) tätig und vertieft nun seine Investitionen, um sein regionales Portfolio an Energie-Attribut-Zertifikaten (EACs) zu erweitern und seinen Kunden einen besseren Marktzugang und Unterstützung bei globalen Strategie sowie der Bedürfnisse bei der Beschaffung von Kohlenstofflösungen und erneuerbaren Energien zu bieten.

"Der Produkt- und Unterstützungsbedarf unserer multinationalen Kunden in der APAC-Region nimmt weiter zu, da sie ihr Engagement zur Reduzierung ihrer Scope-2- und Scope-3-Emissionen, insbesondere in ihrer Lieferkette, beschleunigen, um ihre kurzfristigen Klimaziele zu erreichen", sagte Scott Martin, Vice President, Global Commercial Business bei 3Degrees. "Viele dieser Unternehmen haben bedeutende Lieferketten in der Region, und die erweiterte lokale Präsenz von 3Degrees und die vertieften regionalen Beziehungen werden es uns ermöglichen, diese Unterstützung für unseren globalen Kundenstamm zu verbessern".

Die Beschaffung erneuerbarer Energien in der APAC-Region kann für die Kunden eine Herausforderung darstellen, da unterschiedliche Regulierungssysteme, Unsicherheiten hinsichtlich der Einhaltung von Standards, wenig transparente Zertifizierungssysteme, begrenzter Zugang zu Projekten und ungewohnte Vertragsstrukturen bestehen. Mit einem in Singapur ansässigen Team bietet 3Degrees in der Region sofortigen Zugang zu qualitativ hochwertigen, normgerechten EACs und Stromabnahmeverträgen (PPAs), um die Dekarbonisierungsziele der Käufer in den Bereichen 2 und 3 zu unterstützen. Um weitere Fortschritte bei der Erreichung der Scope-3-Ziele zu erzielen, können die Einkäufer diesen Marktzugang mit der kürzlich von 3Degrees eingeführten Supplier REach Plattform verknüpfen, einem Online-Portal, das es großen Unternehmen ermöglicht, ihre Lieferanten für erneuerbare Energien zu aktivieren und erneuerbare Energien in diesem schwierigen Markt nahtlos zu beziehen.

"Durch die Sicherstellung einer breiten Verfügbarkeit von APAC-basierten EACs und Abnahmeverträgen für erneuerbare Energien wird 3Degrees in einer noch stärkeren Position sein, um unsere Unternehmenskunden dabei zu unterstützen, ihre Klimaziele schneller zu erreichen", so Martin weiter. "Gleichzeitig werden wir den Markt für neue Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien durch eine verstärkte finanzielle Unterstützung, Produktvielfalt, effiziente Abwicklung und kontinuierliche politische Unterstützung und Vordenkerrolle stärken".

