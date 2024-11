3DMakerpro présente le scanner spatial Eagle à Formnext 2024 et annonce le parrainage du Centre d'impression 3D de Singapour

L'Eagle est conçu pour capturer des données 3D d'espaces et de pièces. Il offre un mélange homogène de technologies grand public qui intègrent des capteurs LiDAR et des capteurs d'images. Équipé d'une batterie intégrée, ce produit de pointe est un outil polyvalent pour un large éventail d'applications telles que la rétro-ingénierie, le jumelage numérique, la réalité étendue (XR), la cartographie de haute précision et l'impression 3D. L'Eagle devrait être commercialisé en décembre et promet d'établir de nouvelles normes en matière de technologie de balayage spatial.

Lors de Formnext 2024, les capacités des produits 3DMakerpro ont été présentées de manière dynamique. Jonathan Levi, fondateur de The Next Layer, une plateforme de création de contenu spécialisée dans l'impression et la modélisation 3D, a effectué des démonstrations de numérisation en direct avec le scanner 3D Moose de 3DMakerpro. Ces démonstrations ont permis aux participants de se rendre compte par eux-mêmes de l'impressionnante fonctionnalité de Moose.

Pour encore accroître l'attrait intellectuel de l'événement, le professeur Paulo Bartolo de l'Université technologique de Nanyang à Singapour (NTU Singapore), qui est également le directeur exécutif du Centre d'impression 3D de Singapour (SC3DP), a présenté des exposés très éclairants, mettant en évidence le potentiel de transformation de la technologie de numérisation 3D.

3DMakerpro a également organisé différentes activités destinées à captiver et à faire participer les visiteurs. Parmi celles-ci, des démonstrations de numérisation 3D et des expériences de RV immersive et de numérisation faciale, qui ont transformé le stand d'exposition en centre d'activité et d'innovation.

En plus de présenter sa technologie révolutionnaire, 3DMakerpro a signé un accord de partenariat avec NTU Singapore et a annoncé un nouveau parrainage pour le SC3DP lors de la Makers Night - 3DMakerpro VIP Gala qui s'est tenue le 20 novembre à Francfort. Le SC3DP est un établissement de recherche de premier plan financé par la Fondation nationale pour la recherche et soutenue par NTU Singapore, le Conseil de développement économique, et des partenaires industriels. Le centre a pour mission de faire progresser les technologies de fabrication additive et de promouvoir leur adoption dans tous les secteurs d'activité.

Ce partenariat stratégique met l'accent sur le rôle transformateur de la numérisation 3D dans l'éducation, la rétro-ingénierie et les soins de santé. En proposant des ateliers et des formations, 3DMakerpro et SC3DP visent à intégrer les technologies de numérisation avancées dans les milieux universitaires et professionnels, en encourageant l'innovation et les applications pratiques dans les domaines industriel et médical par le biais de projets de démonstration et d'études de cas réels.

À propos de 3DMakerpro

3DMakerpro, une marque étrangère distinguée de Shenzhen Jimuyida Technology Co., Ltd., a été créée en 2015 en tant que fournisseur de premier plan de solutions 3D. Nous sommes spécialisés dans l'offre de dispositifs de numérisation 3D de pointe. Notre mission est de fournir des scanners de qualité professionnelle et conviviaux, permettant aux particuliers de créer leur monde 3D immersif. Avec une équipe dédiée de plus de 100 experts en R&D, nous avons développé de manière indépendante des algorithmes logiciels de pointe, notamment le système de projection multi-spectrale, le suivi visuel, l'algorithme d'enregistrement sans marquage et le traitement automatique des modèles. 3DMakerpro est résolu à être un pionnier de l'innovation dans le domaine de la technologie 3D.

