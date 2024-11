3DMakerpro stellt räumlichen Scanner „Eagle" auf Formnext 2024 vor und kündigt Sponsoring des „Singapore Centre for 3D Printing" an

Der Eagle ist für die Erfassung von 3D-Daten von Räumen und Flächen konzipiert. Er bietet eine perfekte Kombination aus verbrauchergerechter Technologie, die LiDAR- und Bildsensoren integriert. Ausgestattet mit einem eingebauten Akku ist dieses innovative Produkt ein vielseitiges Werkzeug für eine breite Palette von Anwendungen wie Reverse Engineering, digitales Twinning, erweiterte Realität (XR), hochpräzises Mapping und 3D-Druck. Der Eagle wird voraussichtlich im Dezember auf den Markt kommen und verspricht, neue Maßstäbe in der räumlichen Scantechnologie zu setzen.

Auf der Formnext 2024 wurden die Fähigkeiten der 3DMakerpro-Produkte in einem dynamischen Setting präsentiert. Jonathan Levi, der Gründer von The Next Layer, einer Plattform zur Erstellung von Inhalten, die sich auf 3D-Druck und 3D-Modellierung spezialisiert hat, führte Live-Scan-Demonstrationen mit dem 3DMakerpro Moose 3D Scanner durch. Bei diesen Demonstrationen konnten sich die Teilnehmenden aus erster Hand von der beeindruckenden Funktionalität des Moose überzeugen.

Professor Paulo Bartolo von der Nanyang Technological University, Singapur (NTU Singapur), der auch Executive Director des Singapore Centre for 3D Printing (SC3DP) ist, trug zum wissenschaftlichen Anspruch der Veranstaltung bei, indem er aufschlussreiche Vorträge hielt, die das transformative Potenzial der 3D-Scantechnologie hervorhoben.

3DMakerpro hat auch verschiedene Aktivitäten entwickelt, die die Besucherinnen und Besucher fesseln und einbeziehen sollten. Dazu gehören 3D-Scanner-Demonstrationen, immersive VR-Erlebnisse und Gesichtsscanner-Erfahrungen, die den Messestand in ein Zentrum der Aktivität und Innovation verwandeln.

Auf der Makers Night - 3DMakerpro VIP Gala, die am 20. November in Frankfurt stattfand, stellte 3DMakerpro nicht nur seine bahnbrechende Technologie vor, sondern unterzeichnete auch eine Partnerschaftsvereinbarung mit der NTU Singapur und kündigte ein spannendes neues Sponsoring für den SC3DP an. Das SC3DP ist eine erstklassige Forschungseinrichtung, die von der National Research Foundation finanziert und von der NTU Singapur, dem Economic Development Board und Partnern aus der Industrie unterstützt wird. Das Zentrum widmet sich der Weiterentwicklung der additiven Fertigungstechnologien und der Förderung ihrer branchenübergreifenden Einführung.

Diese strategische Partnerschaft unterstreicht die transformative Rolle des 3D-Scannens in den Bereichen Bildung, Reverse Engineering und Gesundheitswesen. Durch das Angebot von Workshops und Schulungen wollen 3DMakerpro und SC3DP fortschrittliche Scantechnologien in akademische und berufliche Umgebungen integrieren und durch Demonstrationsprojekte und Fallstudien aus der Praxis Innovationen und praktische Anwendungen in industriellen und medizinischen Bereichen fördern.

Informationen zu 3DMakerpro

3DMakerpro, eine angesehene ausländische Marke der Shenzhen Jimuyida Technology Co. Ltd. wurde 2015 als führender Anbieter von 3D-Lösungen gegründet. Wir sind darauf spezialisiert, hochmoderne 3D-Scan-Geräte anzubieten. Unser Ziel ist es, professionelle und benutzerfreundliche Scanner zu liefern, die es dem Einzelnen ermöglichen, seine eigene 3D-Welt zu gestalten. Mit einem engagierten Team von mehr als 100 F&E-Experten haben wir unabhängig voneinander branchenführende Softwarealgorithmen entwickelt, darunter das multispektrale Projektionssystem, die visuelle Verfolgung, den markierungsfreien Registrierungsalgorithmus und die automatische Modellverarbeitung. 3DMakerpro engagiert sich für bahnbrechende Innovationen im Bereich der 3D-Technologie.

