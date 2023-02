3DOM Alliance a débuté l'expédition d'échantillons de X-SEPA, une technologie de séparation révolutionnaire

TOKYO, 9 février 2023 /PRNewswire/ -- 3DOM Alliance Inc. (« 3DOM Alliance ») a annoncé avoir commencé à expédier des échantillons de X-SEPA, une technologie de séparateur révolutionnaire. Le X-SEPA, comme annoncé pour la première fois en décembre 2022, est doté d'une structure unique qui contribue à améliorer les performances des technologies de batteries existantes et à accélérer la vitesse de développement des batteries de prochaine génération, favorisant ainsi la transition vers une société électrique plus durable.

3DOM Alliance begins shipping samples of X-SEPA, a revolutionary separator technology 3DOM Alliance begins shipping samples of X-SEPA, a revolutionary separator technology

L'année dernière, 3DOM Alliance a annoncé que les préparatifs de la production de masse avaient été effectués après huit années de recherche et de conception du séparateur. La société a maintenant commencé à fournir des échantillons de X-SEPA aux fabricants de batteries du monde entier. 3DOM Alliance s'emploie déjà à répondre aux demandes d'échantillons de plus de dix entreprises et se prépare à augmenter le volume de production de X-SEPA d'ici la fin de l'année.

Le X-SEPA est composé de plusieurs couches de membranes en polyimide très résistantes à la chaleur, chacune d'entre elles comportant un réseau tridimensionnel uniforme de pores. Cette structure unique permet un contrôle précis des propriétés du séparateur dans chaque couche et une optimisation globale en fonction de l'application et des performances souhaitées de la batterie. Le X-SEPA dépasse ainsi la fonction classique d'un séparateur et apporte une nouvelle valeur ajoutée aux batteries. Sa structure et le matériau qui le compose lui confèrent une durée de vie plus longue, une fiabilité accrue et des performances de décharge à haut débit. Il apporte une solution à plusieurs défis auxquels est confronté le secteur des batteries, notamment la nécessité d'une sécurité adéquate et de technologies adaptées aux applications émergentes telles que les véhicules électriques dans les régions du monde soumises à de fortes chaleurs ou la mobilité aérienne. Par ailleurs, la régularité de la structure permet une conception et une optimisation flexibles ainsi qu'une simulation par modélisation de haute précision, ce qui peut accélérer considérablement le processus de développement des batteries.

noco-noco Pte. Ltd. (« noco-noco »), filiale de 3DOM Alliance basée à Singapour, achètera des batteries longue durée équipées du X-SEPA qui ont été fabriquées par des alliés stratégiques et les utilisera dans des services qui couvrent la première et la deuxième vie de la batterie. L'objectif est de remédier aux problèmes environnementaux en réduisant de 75 % le nombre de batteries en circulation tout en maximisant l'efficacité de leur utilisation. noco-noco a l'intention d'encourager cette évolution en s'éloignant du système économique non durable de la production et de la consommation de masse grâce à un modèle commercial innovant de « partage des données et des bénéfices », dans lequel les entreprises qui contribuent à prolonger la durée de vie des produits peuvent avoir accès aux informations relatives aux batteries et recevoir une part des bénéfices tout au long de la durée de vie du produit.

En repensant le rôle du séparateur et en redéfinissant les batteries en tant qu'infrastructure sociale, 3DOM Alliance et noco-noco s'efforcent de combler les lacunes du secteur actuel des batteries et de libérer tout le potentiel des batteries pour répondre aux problèmes environnementaux urgents.

CONTACT : Équipe de relations publiques de 3DOM Alliance, e-mail : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1998381/X_SEPA_EN.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1998382/X_SEPA_photo_High_Res_Both.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1963406/Logo.jpg

SOURCE noco-noco