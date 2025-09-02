3i debuta en IFA con impresionantes aspiradoras robot ultracompactas y diseños pioneros a nivel mundial

BERLÍN, 2 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- 3i, una marca pionera en hogares inteligentes especializada en limpieza robótica y fundada por el líder de la industria PICEA, hará su debut en IFA este año, del 5 al 9 de septiembre, mostrando sus innovaciones bajo el tema "Primero hacia el futuro".

3i presentará dos próximas aspiradoras robot, la Q10 Ultra y la A10, cuyo lanzamiento está previsto para el primer trimestre de 2026. Reflejando la tendencia moderna hacia un diseño minimalista para el hogar, ambos modelos presentan estructuras excepcionalmente compactas para una navegación ágil y una cobertura más amplia, a la vez que ofrecen un potente rendimiento de limpieza. 3i también presentará su línea completa de productos, cada uno con tecnologías únicas y de vanguardia.

3i Q10 Ultra: Se desliza, sube, limpia todo

El Q10 Ultra es un robot aspirador ultracompacto con una base multifuncional. Mide tan solo 7,9 cm de alto, aproximadamente la altura de una pelota de béisbol, y tiene un diámetro de tan solo 29,8 cm, lo que lo hace incluso más pequeño que un disco de vinilo. Este tamaño compacto permite que el Q10 Ultra se deslice fácilmente debajo de sofás, camas y entre las patas de las tronas de bebé, garantizando una cobertura completa y eliminando la suciedad de las zonas ocultas. Además, ocupa poco espacio en casa, por lo que es fácil de guardar.

A pesar de su tamaño compacto, el Q10 Ultra cuenta con una impresionante potencia de succión de 20.000 Pa, la mayor entre los robots aspiradores 3i. Su capacidad de eliminación de polvo en alfombras se ha mejorado significativamente, ahora más del doble que la de productos similares. Su mopa UltraReach™ puede extenderse hasta 3,1 cm, la más larga de la industria, mientras que el cepillo lateral llega a los rincones más profundos para una limpieza más profunda.

El Q10 Ultra también establece un nuevo estándar para superar obstáculos, superando alturas de hasta 3,5 cm (1,4") con facilidad. Su rueda universal, impulsada por la exclusiva tecnología AirLift™, facilita el cruce de umbrales, garantizando una limpieza ininterrumpida de toda la casa. Para la navegación y evitar obstáculos, el Q10 Ultra utiliza la tecnología patentada DualRay™ de 3i, que destaca por detectar y evitar pequeños obstáculos. Con niveles de ruido de tan solo 50 dB, limpia los suelos sin que nadie lo note. Su mantenimiento también es mínimo, ya que la estación base se encarga automáticamente del lavado y secado de la mopa, la recogida de polvo y la autolimpieza. El Q10 Ultra también será el primero de 3i en ser compatible con el protocolo Matter, lo que permite una integración perfecta en el hogar inteligente.

3i A10: Funciones avanzadas a un precio accesible

3i también presentará el prototipo de su modelo más delgado hasta la fecha, el A10, ideal para hogares pequeños y compradores con presupuesto ajustado.

Con un precio de lanzamiento inferior a 150 dólares, el A10 ofrece una excelente relación calidad-precio con características típicas de modelos de gama alta, como una succión de 10.000 Pa y aspirado y fregado simultáneos. Su cepillo lateral y su mopa se extienden automáticamente, retrayéndose con flexibilidad alrededor de obstáculos para una limpieza profunda de los bordes. Además de su potente rendimiento de limpieza, el A10 cuenta con navegación láser avanzada, mapeo multinivel y funciones inteligentes de la aplicación, incluyendo zonas prohibidas recomendadas y limpieza programada.

Presentando las innovaciones actuales de 3i

3i S10 Ultra : El primer robot aspirador fregasuelos WaterRecycle™ del mundo, con cambio de agua totalmente automático para una experiencia de limpieza sin contacto. Su mopa con rodillo autolimpiable en tiempo real lo hace especialmente eficaz para eliminar derrames de líquidos.

3i P10 Ultra : Un robot aspirador de limpieza profunda de 18.000 Pa equipado con mopa extensible UltraReach™, TangleCut™ automático y autolimpieza con agua caliente a 60°C, que ofrece una potencia de limpieza máxima con un mantenimiento mínimo.

3i G10+ : El primer robot aspirador del mundo con compresión de residuos integrada patentada y mopa UltraReach™, que dura hasta 60 días sin vaciar. Tanto el cepillo lateral como la mopa son extensibles, lo que permite una limpieza completa de esquina a esquina.

Reúnase con 3i en IFA 2025

Expositor: H9-134, Messe Berlin

Fecha: Del 5 al 9 de septiembre de 2025

3i también participará en ShowStoppers el 4 de septiembre, de 18:00 a 21:00 horas, en la entrada sur de Messe Berlin.

Acerca de 3i

3i es una marca pionera en el hogar inteligente, impulsada por la imaginación, la innovación y la inteligencia. Fundada por PICEA Corporation, líder mundial en la fabricación de productos de limpieza robóticos desde 2016, con más del 30% del mercado de aspiradoras robot de alta gama, 3i busca que las soluciones avanzadas sean accesibles para todos los hogares.

Con la visión de ofrecer una limpieza sin esfuerzo, una comodidad inigualable y una tranquilidad duradera, 3i se compromete a crear productos nunca antes vistos que aborden tanto los problemas domésticos más comunes como los menos comunes.

