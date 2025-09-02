3i fait ses débuts à l'IFA avec des aspirateurs robots ultra-compacts et des premières mondiales

BERLIN, 2 septembre 2025 /PRNewswire/ -- 3i, marque innovante de la maison connectée et spécialiste des aspirateurs robots, portée par le leader du secteur PICEA, fera une entrée remarquée à l'IFA, du 5 au 9 septembre, sous le thème : « First to the Future ».

3i debuts at IFA with impressive ultra-compact robot vacuums and world-first designs

À cette occasion, 3i dévoile le Q10 Ultra et l'A10, deux nouveaux aspirateurs robots dont le lancement est prévu au premier trimestre 2026. Fidèles à la tendance moderne du design minimaliste, ces deux modèles séduisent par leur format ultra-compact, offrant une navigation agile et une couverture de nettoyage étendue, sans compromis sur l'efficacité. Par ailleurs, la marque présentera également l'ensemble de sa gamme actuelle, enrichie de technologies exclusives et innovantes.

3i Q10 Ultra : passe partout, traverse tout, nettoie en profondeur

Le Q10 Ultra est l'un des aspirateurs robots les plus compacts du marché. Haut de seulement 7,89 cm – l'équivalent d'une balle de baseball – et large de 29,8 cm, donc plus petit qu'un disque vinyle, il se faufile sans effort sous les canapés, les lits ou entre les pieds de chaises hautes. Sa taille réduite lui permet d'éliminer la poussière dans les moindres recoins tout en occupant un minimum d'espace à la maison.

Malgré sa taille, le Q10 Ultra développe une puissance d'aspiration de 20 000 Pa, la plus élevée de la gamme 3i. Son efficacité sur les tapis est plus de deux fois supérieure à celle des produits comparables. Sa serpillière UltraReach™ s'étend jusqu'à 3,1 cm, un record dans l'industrie, tandis que sa brosse latérale à trois manches atteint facilement les coins et les bords pour un nettoyage minutieux.

Côté mobilité, il franchit aisément des obstacles jusqu'à 3,5 cm. Sa roue universelle, propulsée par la technologie exclusive AirLift™, facilite le passage des seuils et assure un nettoyage continu dans toute la maison. Pour la navigation et l'évitement des obstacles, il s'appuie sur sa technologie propriétaire DualRay™ de 3i, performante pour détecter et éviter des objets de petite taille. Silencieux, il fonctionne à seulement 50 dB, nettoyant les sols sans perturber le quotidien.

L'entretien est réduit au minimum grâce à sa station, qui prend en charge automatiquement le lavage et le séchage de la serpillière, la collecte des poussières. Enfin, il est le premier robot 3i à intégrer le protocole Matter, pour une compatibilité optimale avec les écosystèmes de maison connectée.

3i A10 : Petit compagnon, grand bien-être

Présenté en avant-première sous forme de prototype, l'A10 est le modèle le plus fin jamais conçu par 3i, idéal pour les petits espaces et les acheteurs soucieux de leur budget.

Proposé prochainement au lancement à moins de 150 dollars US, il embarque des fonctionnalités habituellement réservées au plus haut de gamme : une puissance d'aspiration de 10 000 Pa, une brosse latérale et une serpillière déployées par défaut pour un nettoyage précis des bords, une navigation laser avancée, une cartographie multi-étage ainsi qu'une application intelligente permettant la programmation, la gestion des zones interdites et bien plus encore.

Présentation de la gamme actuelle de 3i

3i S10 Ultra : Premier robot aspirateur-laveur au monde équipé de la technologie WaterRecycle™ . Il supprime la nécessité de changer l'eau manuellement ou d'installer une plomberie dédiée. Son rouleau-serpillière s'auto-nettoie en temps réel, le rendant particulièrement efficace contre les taches liquides.

: Premier robot aspirateur-laveur au monde équipé de la technologie . Il supprime la nécessité de changer l'eau manuellement ou d'installer une plomberie dédiée. Son rouleau-serpillière s'auto-nettoie en temps réel, le rendant particulièrement efficace contre les taches liquides. 3i P10 Ultra : Aspirateur robot puissant (18000 Pa) avec serpillière extensible UltraReach™ et station multifonctionnelle, intégrant le démêlage des cheveux automatique TangleCut™, le séchage à l'air chaud, le nettoyage à l'eau chaude (60°C), et bien plus encore.

: Aspirateur robot puissant (18000 Pa) avec serpillière extensible UltraReach™ et station multifonctionnelle, intégrant le démêlage des cheveux automatique TangleCut™, le séchage à l'air chaud, le nettoyage à l'eau chaude (60°C), et bien plus encore. 3i G10+ : Premier robot aspirateur au monde doté de la compression des débris sur le robot, avec brosse latérale extensible et serpillère adaptative. Il nettoie parfaitement coins et bords et peut fonctionner jusqu'à 60 jours sans vidage.

Rejoignez-nous à l'IFA 2025

Lieu : Stand 134, Hall 9, Messe Berlin, Allemagne

: Stand 134, Hall 9, Messe Berlin, Allemagne Date : Du 5 au 9 septembre 2025

3i participe également à l'événement ShowStoppers le 4 septembre, de 18h00 à 21h00, à l'entrée sud du Messe Berlin.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 3itech.com

Contact média : [email protected]

À propos de 3i

3i est une marque innovante de maison connectée, incarnant l'imagination, l'innovation et l'intelligence. Fondée par la société PICEA, leader mondial dans la fabrication de robots nettoyeurs depuis 2016 et acteur majeur du marché haut de gamme avec plus de 30 % des parts, 3i s'engage à rendre les solutions avancées accessibles à tous les foyers.

Guidée par l'ambition d'offrir une propreté sans effort, un confort inégalé et une tranquillité d'esprit durable, elle conçoit des produits innovants et performants, adaptés aussi bien aux besoins du quotidien qu'aux défis encore inexplorés de la vie domestique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2754316/3i_debuts_IFA_impressive_ultra_compact_robot_vacuums_world_first_designs.jpg