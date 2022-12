3irobotix ottiene la certificazione TÜV per garantire la privacy dell'utente

SHENZHEN, Cina, 13 dicembre 2022 /PRNewswire/-- 3irobotix (di seguito "l'Azienda"), fornitore leader di tecnologie e servizi per la robotica mobile, ha ottenuto un certificato di terze parti essenziale in materia di protezione della privacy personale, mentre continua a intensificare il suo impegno nella sicurezza delle informazioni per garantire la privacy degli utenti.

Il 30 novembre, l'azienda ha ricevuto il certificato ETSI EN 303 645 V2.1.1 rilasciato da TÜV, organizzazione di certificazione e test di fama internazionale con sede in Germania. Il conseguimento della certificazione TÜV è un sigillo di qualità a livello mondiale, che dimostra la conformità del prodotto agli standard di sicurezza internazionali.

Il rilascio di tale certificato dimostra che i prodotti di 3irobotix soddisfano gli standard del settore ai sensi dello standard ETSI EN 303 645 V2.1.1 che esamina la sicurezza della rete e la protezione della privacy, in particolare per i prodotti di consumo dell'Internet delle cose (IoT).

"Poniamo l'accento sulla progettazione dei nostri prodotti dal punto di vista degli utenti, e abbiamo sempre dato la priorità alla protezione della loro privacy", ha dichiarato Wu Zexiao, vice direttore generale di 3irobotix. "Con il riconoscimento di TÜV, possiamo dimostrare il nostro impegno nello sviluppo di prodotti robotici che soddisfano i più elevati standard del settore per la sicurezza dei prodotti e dei dati."

Poiché l'intelligenza artificiale è diventata un'importante forza trainante nella quarta rivoluzione industriale (Industria 4.0), negli ultimi anni sono emerse preoccupazioni sui dati personali e sulle conseguenti questioni etiche. Su questo fronte, l' Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), un'organizzazione indipendente, senza scopo di lucro nel campo dell'informazione e delle comunicazioni, ha collaborato con i produttori di prodotti, le istituzioni accademiche e le agenzie governative per sviluppare standard di settore, e nel 2020 ha lanciato lo standard ETSI EN 303 645.

Tale standard mira a offrire una valutazione efficace e completa per impedire ai criminali informatici di lanciare attacchi DDoS (distributed denial-of-service) o di tentare di assumere il controllo di dispositivi globali, al fine di ridurre i rischi di fuga di dati personali.

In particolare, per la valutazione dei prodotti 3irobotix, le valutazioni di TÜV hanno riguardato principalmente aree tra cui l'organizzazione e la gestione dell'azienda, la ricerca e lo sviluppo dei prodotti, il funzionamento e la manutenzione, la sicurezza e la garanzia delle apparecchiature, il controllo dei rischi e la pianificazione della sicurezza della privacy, tra le altre cose. TÜV ha inoltre implementato oltre 200 test di permeabilità.

I risultati dei test hanno dimostrato che i prodotti e i servizi software 3irobotix hanno raggiunto il livello internazionale più elevato per la protezione dei dati personali. Il riconoscimento è essenziale per il marchio: rappresenta un fattore importante che guida gli aggiornamenti dei prodotti e il processo di iterazione di 3irobotix.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1966423/image_5026263_39739321.jpg

