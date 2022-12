3irobotix verkrijgt TÜV-certificering om de privacy van eindgebruikers te waarborgen

SHENZHEN, China, 13 december 2022 /PRNewswire/ -- 3irobotix (of "het Bedrijf"), een toonaangevende leverancier van mobiele robottechnologieën en -diensten, heeft een essentieel certificaat van een derde partij verkregen voor de bescherming van persoonlijke privacy, aangezien het Bedrijf zijn inspanningen op het gebied van informatiebeveiliging blijft intensiveren om de privacy van eindgebruikers te waarborgen.

Op 30 november ontving het bedrijf het ETSI EN 303 645 V2.1.1-certificaat uitgegeven door TÜV, een in Duitsland gevestigd, internationaal gerenommeerd bedrijf op het gebied van testen door derden en certificering. Het behalen van een TÜV-certificering is een wereldwijd erkend kwaliteitskeurmerk, waarmee wordt aangetoond dat het product voldoet aan internationale veiligheidsnormen.

De uitgifte van een dergelijk certificaat toont aan dat de producten van 3irobotix voldoen aan de industrienormen conform de voorwaarden van ETSI EN 303 645 V2.1.1 die netwerkbeveiliging en privacybescherming onderzoeken, met name voor consumentenproducten die op basis van internet-of-things (IoT) werken.

"We leggen bij het ontwerpen van onze producten de nadruk vanuit het oogpunt van eindgebruikers en hebben het beschermen van hun privacy altijd vooropgesteld", aldus Wu Zexiao, plaatsvervangend algemeen directeur van 3irobotix. "Met de erkenning van TÜV kunnen we aantonen dat we ons toeleggen op het ontwikkelen van robotproducten die voldoen aan de hoogste industrienormen voor productveiligheid en gegevensbeveiliging."

Aangezien kunstmatige intelligentie een belangrijke drijvende kracht is geworden in de Vierde Industriële Revolutie (Industrie 4.0), zijn er de afgelopen jaren zorgen ontstaan over persoonsgegevens en de daaruit voortvloeiende ethische kwesties. Op dit vlak heeft het European Telecommunications Standards Institute (ETSI), een onafhankelijke non-profitorganisatie op het gebied van informatie en communicatie, samen met productfabrikanten, academische instellingen en overheidsinstanties gewerkt aan de ontwikkeling van industriestandaards dat in 2020 geleid heeft tot de lancering van de ETSI NL 303 645-standaard.

Een dergelijke standaard is bedoeld om een effectieve en uitgebreide beoordeling te bieden om te voorkomen dat cybercriminelen gedistribueerde denial-of-service (DDoS)-aanvallen lanceren of proberen de controle over wereldwijd verspreide apparaten over te nemen, om de risico's van lekken van persoonsgegevens te verminderen.

Met name voor de beoordeling van 3irobotix-producten hadden de TÜV-evaluaties voornamelijk betrekking op onder andere de bedrijfsorganisatie en het management, productonderzoek en -ontwikkeling, bediening en onderhoud, veiligheid en garantie van apparatuur, risicobeheersing en planning van privacybeveiliging. TÜV heeft ook meer dan 200 doordringbaarheidstesten uitgevoerd.

De testresultaten toonden aan dat de producten van 3irobotix en zijn softwarediensten het toonaangevende internationale niveau voor de bescherming van persoonsgegevens hebben bereikt. De erkenning is essentieel voor het merk en is een belangrijke factor die productupgrades en het iteratieproces voor 3irobotix stimuleert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1966423/image_5026263_39739321.jpg

SOURCE 3irobotix