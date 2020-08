3Pillar Global, empresa líder en EE.UU., adquiere Isthmus Software, con sede en Costa Rica

FAIRFAX, Virginia, 13 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- 3Pillar Global , una empresa líder en desarrollo de productos digitales innovadores con sede en EE.UU., anunció hoy su expansión a Costa Rica a través de la adquisición de la firma local de desarrollo de software, Isthmus Software.

"Al explorar ubicaciones y equipos para hacer crecer nuestro alcance global, Costa Rica, y específicamente Isthmus, presentaban oportunidades excepcionales que no podíamos dejar pasar", dijo David DeWolf, CEO de 3Pillar. "Isthmus aporta un talento increíble a 3Pillar, y esperamos fortalecer esta próspera presencia en Costa Rica para expandir y profundizar nuestra capacidad de impulsar resultados de productos exitosos para nuestros clientes".

Con la incorporación de dos oficinas en Costa Rica, la adquisición de Isthmus mejora la presencia global de 3Pillar y aumenta su equipo de desarrolladores de productos y estrategias de innovación. Los equipos combinados explorarán oportunidades para aprovechar la ampliación de sus capacidades con el fin de ampliar las relaciones con los clientes. Además de su fuerte talento en ingeniería, la distinguida lista de clientes de Isthmus, que incluye marcas globales como Walmart y VMware, acelerará el crecimiento de 3Pillar.

Isthmus y 3Pillar se someterán a un proceso de integración deliberado que finalmente los fusionará en una marca 3Pillar Global.

"Isthmus ha tenido una trayectoria fascinante, y estamos orgullosos de que las habilidades excepcionales de nuestro equipo se reconozcan gracias a esta adquisición", dijo Marie-France Beaulieu, CEO de Isthmus. "Unirnos a la marca 3Pillar supone un nuevo y emocionante capítulo para nosotros y para Costa Rica, ya que nuestra talentosa comunidad tecnológica continúa atrayendo al país a empresas internacionales líderes".

Para obtener más información sobre 3Pillar Global y su trabajo de creación de productos de software para empresas que realizan transformaciones digitales, visite www.3pillarglobal.com .

Acerca de 3Pillar Global

3Pillar Global construye productos de software innovadores que impulsan los negocios digitales. 3Pillar es un socio innovador para el desarrollo de productos cuyas soluciones impulsan ingresos rápidos, cuota de mercado y crecimiento de clientes para líderes de la industria como CARFAX, Fortune y PBS. Al aprovechar un enfoque ligero y ágil, 3Pillar ofrece soluciones digitales que generan valor junto a estrategia y gestión de productos especializados, diseño de experiencia de usuario, así como experiencia en ingeniería de software y datos en tecnologías móviles, en la nube y disruptivas. Visite www.3pillarglobal.com para obtener más información y consultar oportunidades profesionales. Para obtener más información sobre Product Mindset, visite www.productmindset.com y consiga una copia de The Product Mindset: Succeed in the Digital Economy by Changing the Way Your Organization Thinks, escrito por el CEO de 3Pillar, David DeWolf, y la VP de Estrategia y Diseño de Producto, Jessica Hall.

Acerca de Isthmus

Isthmus Software es una empresa de desarrollo de software de primer nivel, que opera desde Costa Rica desde 2003, enfocada en los mercados de EE.UU. y Centroamérica. Cuenta con más de 200 empleados y utiliza un proceso de desarrollo ágil y tecnologías alineadas con el mercado en modalidades de staff augmentation y dedicated teams para aumentar el valor de sus clientes, que incluyen desde PYMEs hasta empresas Fortune 500.

