€4 miljoen in 30 dagen tijd: de Duitse uitbreiding van Bizcap bepaalt een nieuwe referentie

MÜNCHEN, 27 november 2025 /PRNewswire/ -- Bizcap, een van de snelst groeiende alternatieve zakelijke kredietverstrekkers, heeft haar uitbreiding naar Duitsland gemarkeerd als de meest succesvolle internationale lancering van het bedrijf tot nu toe.

Tijdens de eerste maand kredietverstrekking heeft Bizcap meer dan €4 miljoen aan financiering voor Duitse kmo's (kleine en middelgrote ondernemingen) mogelijk gemaakt, een mijlpaal die getuigt van de uitzonderlijke afstemming van het product van het bedrijf op de markt en de kracht van haar Europese strategie aangestuurd door partnerschappen.

De snelle groei van Bizcap in Duitsland is een bewijs van het vermogen van het bedrijf om snel inzicht te krijgen in de behoeften van lokale kmo's en daaraan te voldoen, door gebruik te maken van een leenmodel dat op snelheid, flexibiliteit en een grote toewijding aan B2B-partnerschappen is gebaseerd.

Door nauw samen te werken met makelaars en partners, heeft Bizcap zich vrijwel onmiddellijk in het Duitse zakelijke ecosysteem ingebed, met als resultaat de snelste omzetgenererende lancering in een nieuwe markt.

Een sterke start dankzij afstemming van het product op de markt en strategische partnerschappen

"We wisten dat Duitsland enorm potentieel had, maar het tempo van onze groei heeft zelfs onze eigen ambitieuze verwachtingen overtroffen," verklaart Laura Schlag, Managing Partner van Bizcap voor Europa.

"Dat we in de allereerste maand al 4 miljoen euro aan financiering hebben overschreden, is een duidelijk teken dat ons aanbod bij Duitse kmo's aanslaat. Het bevestigt onze overtuiging dat snelle, flexibele en transparante financiering in deze markt ontbrak, en Bizcap is hier om deze leemte te vullen."

De uitbreiding van Bizcap naar Europa is verankerd in een strategie waar partnerschappen op de eerste plaats komen en die zich op het cultiveren van sterke, wederzijds voordelige relaties richt. Vooral in Duitsland, waar vertrouwen, geloofwaardigheid en consistente prestaties essentieel zijn voor bedrijfsfinanciering, is deze aanpak doeltreffend gebleken.

"Ons succes in Duitsland bewijst de kracht van ons model gebaseerd op partnerschappen," aldus Albert Gahfi, co-CEO van Bizcap Europe.

"We hebben zwaar geïnvesteerd in het opbouwen van de juiste relaties met makelaars en B2B-partners en zij hebben op hun beurt een enorm vertrouwen in ons getoond. Als partners vertrouwen hebben in je snelheid, product en betrouwbaarheid, volgt groei vanzelf."

Soepelheid staat centraal in de wereldwijde expansie van Bizcap

Het bewezen vermogen van Bizcap om snel nieuwe markten te betreden, met behoud van strenge acceptatie- en operationele normen, heeft het bedrijf als nieuwe leider in snelle kmo-financiering in heel Europa gepositioneerd.

Gahfi verklaart dat soepelheid een van de grootste voordelen van Bizcap is.

"We hebben geen maanden tijd nodig om een lokale voetafdruk tot stand te brengen of ons aanbod aan te passen. We luisteren, herhalen en integreren snel. Dankzij die flexibiliteit kunnen we meteen aan de slag," besluit hij.

"Dit is nog maar het begin. Duitsland is onze snelste start tot nu toe, maar het wordt niet onze laatste. Ons model is gebouwd voor schaalvergroting en we zijn enthousiast om de mogelijkheden van Bizcap de komende maanden ook naar andere markten te brengen."

Deze succesvolle uitbreiding naar Duitsland verstevigt de Europese aanwezigheid van Bizcap en versterkt haar missie om kmo's toegankelijke, betrouwbare financieringsoplossingen te verschaffen.