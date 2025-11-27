4 millions d'euros en 30 jours : L'expansion de Bizcap en Allemagne établit une nouvelle référence

MUNICH, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Bizcap, l'un des prêteurs commerciaux alternatifs à la croissance la plus rapide, a marqué son expansion en Allemagne comme le lancement international le plus réussi de la société à ce jour.

Au cours de son premier mois d'activité, Bizcap a facilité le financement de petites et moyennes entreprises (PME) allemandes à hauteur de plus de 4 millions d'euros - une étape importante qui souligne l'adéquation exceptionnelle entre le produit et le marché de la société et la force de sa stratégie européenne fondée sur les partenariats.

La progression rapide de Bizcap en Allemagne met en évidence la capacité de l'entreprise à comprendre rapidement les besoins des PME locales et à y répondre, en s'appuyant sur un modèle de prêt fondé sur la rapidité, la flexibilité et un engagement profond en faveur des partenariats interentreprises.

En travaillant en étroite collaboration avec des courtiers et des partenaires, Bizcap s'est intégré presque immédiatement dans l'écosystème des entreprises allemandes, ce qui lui a permis de se lancer sur un nouveau marché en générant des revenus le plus rapidement possible.

Un bon départ grâce à l'adéquation produit-marché et aux partenariats stratégiques

"Nous savions que l'Allemagne avait un énorme potentiel, mais le rythme de notre croissance a dépassé même nos propres attentes ambitieuses", a déclaré Laura Schlag, associée directrice de Bizcap pour l'Europe.

"Le fait de franchir le cap des 4 millions d'euros de financement dès le premier mois montre clairement que notre offre trouve un écho profond auprès des PME allemandes. Cela confirme notre conviction qu'un financement rapide, flexible et transparent fait défaut sur ce marché, et Bizcap est là pour combler cette lacune".

L'expansion de Bizcap en Europe est ancrée dans une stratégie de partenariat qui met l'accent sur l'établissement de relations solides et mutuellement bénéfiques. Cette approche s'est avérée particulièrement efficace en Allemagne, où la confiance, la crédibilité et la constance des performances sont essentielles au financement des entreprises.

"Notre succès en Allemagne démontre la puissance de notre modèle de partenariat", a déclaré Albert Gahfi, co-directeur général de Bizcap Europe.

"Nous avons beaucoup investi dans l'établissement de bonnes relations avec les courtiers et les partenaires B2B et, en retour, ils nous ont témoigné une immense confiance. Lorsque les partenaires font confiance à votre rapidité, à votre produit et à votre fiabilité, la croissance s'ensuit naturellement".

L'agilité au cœur de l'expansion mondiale de Bizcap

La capacité avérée de Bizcap à pénétrer rapidement de nouveaux marchés, tout en maintenant des normes rigoureuses en matière de souscription et d'exploitation, l'a positionnée comme un nouveau leader du financement rapide des PME dans toute l'Europe.

M. Gahfi a déclaré que l'agilité était l'un des principaux avantages de Bizcap.

"Nous ne prenons pas des mois pour nous implanter localement ou pour adapter notre offre. Nous écoutons, itérons et déployons rapidement. C'est cette agilité qui nous permet d'être opérationnels", a-t-il déclaré.

« Ce n'est que le début. L'Allemagne est notre meilleur départ, mais ce ne sera pas le dernier. Notre modèle est conçu pour s'adapter, et nous sommes impatients d'apporter les capacités de Bizcap à d'autres marchés dans les mois à venir".

Cette expansion réussie en Allemagne renforce l'empreinte européenne de Bizcap et conforte sa mission de fournir aux PME des solutions de financement accessibles et fiables.