40 ans de Last Christmas : un clip musical emblématique recréé avec un caméo d'Andrew Ridgeley

Le spot rend hommage à la vidéo originale en recréant des moments inoubliables, notamment la scène emblématique du dîner qui symbolise la chaleur et la convivialité des fêtes de fin d'année. Pour ajouter à sa résonance, la vidéo comporte une apparition spéciale d'Andrew Ridgeley, cofondateur de Wham!, ce qui ajoute un lien authentique à l'héritage durable de la chanson.

À propos du projet, Ridgeley déclare :

« Je suis très heureux d'avoir participé à la publicité de Noël d'Albert Heijn de cette année. Son hommage affectueux et intelligent à Last Christmas, rendu par la recréation ludique et fidèle de la vidéo, est extrêmement bien produit et témoigne de la place de la chanson dans l'environnement de Noël contemporain ».

Alliant nostalgie et techniques de production modernes, la campagne rend hommage à l'impact culturel durable de Last Christmas tout en attirant de nouveaux publics. Cette sortie coïncide avec les célébrations mondiales de l'anniversaire de la chanson, notamment le prochain documentaire de la BBC, Wham! Last Christmas Unwrapped, qui se penche sur l'importance culturelle et historique du clip.

La réimagination de Last Christmas reflète des thèmes plus larges de connexion et de traditions partagées - des valeurs qui restent au cœur des célébrations de vacances dans le monde entier.

L'interprétation du clip par Albert Heijn est un hommage au rôle que jouent la musique et les expériences partagées dans l'organisation des fêtes de fin d'année.

La campagne a été lancée avec un teaser sur les réseaux sociaux, montrant le directeur du supermarché Albert Heijn fredonnant l'air de Last Christmas aux côtés d'Andrew Ridgeley, qui s'est amusé à dire : « C'est l'une de mes chansons de Noël préférées ». Cette introduction enjouée a été suivie par la publication du spot publicitaire complet, qui sera diffusé tout au long du mois de décembre à la télévision et sur les plateformes numériques.

Pour plus d'informations sur la campagne et la marque, ou pour toute demande d'interview, veuillez contacter :

[email protected], +31 88 6592020

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=VJ-nMEhGJv4

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=oUe7VTRWcBc

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=OjHkNOXkdYM

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2574265/Albert_Heijn_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2574266/Albert_Heijn_2.jpg

