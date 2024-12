40 Jahre Last Christmas: Ikonisches Musikvideo mit Andrew Ridgeley-Cameo neu aufgelegt

Der Werbespot ist eine Hommage an das Originalvideo, in dem unvergessliche Momente nachgestellt werden, darunter auch die ikonische Szene am Esstisch, die inzwischen als Symbol für Gemütlichkeit und Zusammengehörigkeit in den Feiertagen gilt. Das Video erhält zusätzliche Bedeutung durch einen besonderen Gastauftritt von Andrew Ridgeley, Mitbegründer von Wham!, der eine authentische Verbindung zum bleibenden Vermächtnis des Liedes herstellt.

Über das Projekt sagt Ridgeley:

„Ich freue mich sehr, dass ich in der diesjährigen Weihnachtswerbung von Albert Heijn mitwirken durfte. Die liebevolle und clevere Hommage an Last Christmas, die durch die spielerische und originalgetreue Nachbildung des Videos erreicht wird, ist extrem gut produziert und ein Zeugnis für den Platz des Liedes in der modernen Weihnachtslandschaft."

Mit einer Mischung aus Nostalgie und modernen Produktionstechniken würdigt die Kampagne die anhaltende kulturelle Wirkung von Last Christmas und spricht gleichzeitig ein neues Publikum an. Die Veröffentlichung fällt mit den weltweiten Feierlichkeiten zum Jahrestag des Songs zusammen, zu denen auch die bevorstehende BBC-Dokumentation Wham! Last Christmas Unwrapped gehört, die sich mit der kulturellen und historischen Bedeutung des Musikvideos befasst.

Die Neuinterpretation von Last Christmas spiegelt allgemeinere Themen der Verbundenheit und gemeinsamer Traditionen wider – Werte, die nach wie vor im Mittelpunkt der Weihnachtsfeiern auf der ganzen Welt stehen.

Die Interpretation des Musikvideos von Albert Heijn ist eine Hommage an die Rolle, die Musik und gemeinsame Erlebnisse bei der Gestaltung der Festtage spielen.

Der Film startete mit einem Teaser in den sozialen Medien, in dem der Supermarktleiter von Albert Heijn die Melodie von Last Christmas an der Seite von Andrew Ridgeley summt, der scherzhaft anmerkt: „Eines meiner Lieblingsweihnachtslieder." Auf diese heitere Einleitung folgte die Veröffentlichung des vollständigen Werbespots, der im Dezember im Fernsehen und auf digitalen Plattformen ausgestrahlt werden soll.

Für weitere Informationen über die Kampagne, die Marke oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an:

[email protected], +31 88 6592020

Video – https://www.youtube.com/watch?v=VJ-nMEhGJv4

Video – https://www.youtube.com/watch?v=oUe7VTRWcBc

Video – https://www.youtube.com/watch?v=OjHkNOXkdYM

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2574265/Albert_Heijn_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2574266/Albert_Heijn_2.jpg

