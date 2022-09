42Gears anuncia compatibilidad día cero para iOS 16 e iPadOS 16 antes del lanzamiento de la nueva versión

Los clientes de 42Gears pueden seguir gestionando sus dispositivos iOS e iPadOS actualizados mediante su suite MDM

FREMONT, Calif., 9 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- 42Gears ha anunciado hoy que todos sus productos están listos para ofrecer soporte de día cero para iOS 16 y iPadOS 16. Tras el lanzamiento de la nueva versión el 12 de septiembre, los administradores de TI podrán seguir supervisando y asegurando sus iPhones e iPads actualizados sin esfuerzo gracias a SureMDM, la solución estrella de gestión de dispositivos móviles de 42Gears.

La última versión de iOS e iPadOS-16 viene con características añadidas, algunos ajustes menores y modificaciones que mejorarán el rendimiento y la experiencia general de los dispositivos de Apple. Para seguir siendo relevante y alinearse con la última versión, 42Gears tiene todo preparado para ayudar a los clientes de todo el mundo a gestionar sus dispositivos iOS e iPadOS con su solución de gestión de dispositivos líder en la industria.

"Queremos apoyar a nuestros clientes en cada paso del camino. Al proporcionar soporte de día cero para iOS 16 e iPadOS 16, nos aseguramos de que nuestros clientes no tengan que pensar dos veces antes de actualizar a iOS 16 e iPadOS 16. Nuestros productos funcionarán tan bien después de la actualización como lo hacen ahora. Como los administradores de TI tienen mucho trabajo, nuestro objetivo es hacerles la vida un poco más fácil asegurando de forma proactiva que no tengan que preocuparse de que la nueva versión no sea compatible con la solución de gestión de dispositivos que utilizan", declaró Prakash Gupta, cofundador y director de operaciones de 42Gears .

Los clientes pueden descargar e instalar iOS 16 e iPadOS 16 desde los ajustes de sus iPhones e iPads o utilizar SureMDM para desplegar la última actualización en todos sus dispositivos. "Nuestro enfoque centrado en el cliente siempre nos motiva a seguir las tendencias más recientes y ayudar a los clientes a maximizar sus beneficios. Estamos deseando ver los cambios que iOS 16 e iPadOS 16 traerán al espacio MDM", concluyó Prakash.

Para obtener más información sobre la compatibilidad de 42Gears con iOS 16 e iPadOS 16, haga clic aquí .

Acerca de 42Gears

42Gears es un proveedor líder de soluciones de gestión unificada de puntos finales que ofrece soluciones SaaS y locales para proteger, supervisar y gestionar todos los puntos finales de la empresa. Los productos de 42Gears son compatibles con los dispositivos propiedad de la empresa y de los empleados construidos en plataformas Android, iOS, iPadOS, Windows, macOS, Linux, Wear OS, VR e IoT. Los productos de 42Gears cuentan con la confianza de más de 18.000 clientes en más de 115 países. Para obtener más información, visite https://www.42gears.com .

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/517153/42Gears_Mobility_Systems_Logo.jpg

SOURCE 42Gears Mobility Systems