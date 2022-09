42Gears anuncia suporte a partir do dia zero para iOS 16 e iPadOS 16 antes do lançamento da nova versão

Os clientes da 42Gears podem continuar a gerenciar seus dispositivos iOS e iPadOS atualizados utilizando seu pacote MDM

FREMONT, Calif., 9 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A 42Gears anunciou hoje que todos seus produtos estão prontos para oferecer suporte a partir do dia zero para iOS 16 e iPadOS 16. Após o lançamento da nova versão, em 12 de setembro, os administradores de TI poderão continuar a monitorar e proteger seus iPhones e iPads atualizados sem esforço utilizando o SureMDM, a principal solução de gerenciamento de dispositivos móveis da 42Gears.

A mais recente versão 16 do iOS e do iPadOS vem com recursos adicionais, alguns pequenos ajustes e modificações que melhorarão o desempenho e a experiência geral dos dispositivos Apple. Para manter-se relevante e alinhar-se com o mais recente lançamento, a 42Gears está pronta para ajudar clientes do mundo todo a gerenciar seus dispositivos iOS e iPadOS com sua solução de gerenciamento de dispositivos líder do setor.

"Queremos apoiar nossos clientes a cada passo do caminho. Ao oferecer suporte a partir do dia zero para o iOS 16 e iPadOS 16, garantimos que nossos clientes não precisem pensar duas vezes antes de atualizar para o iOS 16 e iPadOS 16. Nossos produtos funcionarão tão bem após a atualização quanto funcionam agora. Como os administradores de TI são muito sobrecarregados, nosso objetivo é facilitar um pouco suas vidas, garantindo proativamente que eles não precisem se preocupar que a nova versão não seja suportada pela solução de gerenciamento de dispositivos que utilizam", afirmou Prakash Gupta, cofundador e diretor de operações da 42Gears.

Os clientes podem baixar e instalar o iOS 16 e iPadOS 16 nas configurações de seus iPhones e iPads ou usar o SureMDM para implementar a atualização mais recente em todos seus dispositivos. "Nossa abordagem, que prioriza o cliente, sempre nos motiva a seguir as tendências mais recentes e a ajudar os clientes a maximizar seus benefícios. Estamos animados para ver as mudanças que o iOS 16 e iPadOS 16 trarão para o espaço do MDM", concluiu Prakash.

Para saber mais sobre o suporte a partir do dia zero da 42Gears para iOS 16 e iPadOS 16, clique aqui.

Sobre a 42Gears

A 42Gears é uma provedora líder de soluções de gerenciamento unificado de endpoints, que oferece soluções de SaaS e locais para proteger, monitorar e gerenciar todos os endpoints da empresa. Os produtos da 42Gears suportam dispositivos de propriedade da empresa e de propriedade do funcionário com as plataformas Android, iOS, iPadOS, Windows, macOS, Linux, Wear OS, VR e IoT. Mais de 18 mil clientes em mais de 115 países confiam nos produtos da 42Gears. Para mais informações, acesse https://www.42gears.com.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/517153/42Gears_Mobility_Systems_Logo.jpg

FONTE 42Gears Mobility Systems

SOURCE 42Gears Mobility Systems