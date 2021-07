42Gears fournit des informations basées sur les données avec VisibilityIQ™ Foresight sur les appareils portatifs Zebra

FREMONT, Calif., 29 juillet 2021 /PRNewswire/ -- 42Gears, un important fournisseur de logiciels de gestion d'appareils, a annoncé aujourd'hui que SureMDM, sa solution unifiée de gestion des terminaux, prenait désormais en charge Zebra VisibilityIQ™ Foresight sur les ordinateurs mobiles et les tablettes robustes de Zebra Technologies. Les clients de 42Gears pourront ainsi surveiller les analyses basées sur les données de VisibilityIQs Foresight à partir de la console SureMDM centrale, pour une prise de décision plus intelligente. 42Gears est un partenaire du programme PartnerConnect de Zebra, qu'il a intégré en tant que fournisseur indépendant de logiciels.

L'intégration de SureMDM à VisibilityIQ Foresight bénéficie aux entreprises de vente au détail, de logistique et de transport nécessitant une prise de décision rapide pour les travailleurs de première ligne. Avec l'aide de VisibilityIQ Foresight, les décideurs peuvent rapidement détecter de nouvelles tendances, anticiper les défis futurs et faire les choix décisifs nécessaires pour prospérer dans des industries qui connaissent une évolution rapide.

Avantages commerciaux :

Prise de décision axée sur les données : VisibilityIQ Foresight fournit des données en temps réel sur les appareils Zebra de toute entreprise, permettant aux administrateurs de faire des choix rapides et intelligents pour maximiser l'efficacité.

Un centre de commandement central plus fort : VisibilityIQ Foresight accède aux riches ensembles de données instantanément disponibles à tous ceux qui utilisent la console SureMDM en ligne. Désormais, les administrateurs peuvent trouver encore plus de données et prendre de meilleures décisions sur la même console.

Un avantage concurrentiel en période d'incertitude : VisibilityIQ Foresight exploite les modèles passés de chaque entreprise pour anticiper les tendances futures, permettant aux utilisateurs d'éviter ou de surmonter les problèmes.

À propos de 42Gears

42Gears est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion unifiée des terminaux, offrant des solutions SaaS et sur site pour sécuriser, surveiller et gérer tous les terminaux commerciaux, tels que les tablettes, les téléphones, les ordinateurs de bureau, les appareils portables et les casques de réalité virtuelle. Les produits 42Gears prennent en charge les appareils appartenant à l'entreprise ainsi qu'aux employés, conçus sur les plateformes Android, iOS, iPadOS, Windows, macOS, Wear OS, de réalité virtuelle et Linux. Les produits 42Gears sont utilisés dans diverses industries, telles que la santé, la fabrication, la logistique, l'éducation et le commerce de détail. Plus de 18 000 clients, dans plus de 115 pays, font confiance aux produits 42Gears. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.42gears.com .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/517153/42Gears_Mobility_Systems_Logo.jpg

SOURCE 42Gears Mobility Systems