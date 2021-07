42Gears oferece informações orientadas por dados com VisibilityIQ™ Foresight em dispositivos portáteis Zebra

FREMONT, Califórnia, 29 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A 42Gears, provedora líder de software de gerenciamento de dispositivos, anunciou hoje que a SureMDM, sua solução de gerenciamento unificado de endpoint, agora suporta o VisibilityIQ™ Foresight da Zebra em computadores móveis e tablets robustos da Zebra Technologies. Isso permitirá que os clientes da 42Gears monitorem a análise orientada por dados do VisibilityIQ Foresight a partir do console central da SureMDM, permitindo a tomada de decisões mais inteligente. A 42Gears é uma parceira de software independente da PartnerConnect da Zebra.

A integração da SureMDM com o VisibilityIQ Foresight beneficia as empresas de varejo, logística e transporte que exigem uma tomada rápida de decisões por parte dos trabalhadores da linha de frente. Com a ajuda do VisibilityIQ Foresight, os tomadores de decisão podem detectar rapidamente novas tendências, antecipar desafios futuros e fazer as escolhas decisivas necessárias para prosperar em setores em rápida mudança.

Benefícios comerciais:

Tomada de decisões orientada por dados: o VisibilityIQ Foresight oferece dados em tempo real sobre dispositivos Zebra de qualquer empresa, permitindo aos administradores fazer escolhas rápidas e inteligentes para maximizar a eficiência.

Um comando central mais forte: o VisibilityIQ Foresight une os ricos conjuntos de dados instantaneamente disponíveis para qualquer pessoa que utilize o console on-line SureMDM. Agora, os administradores podem encontrar ainda mais dados e tomar decisões ainda melhores no mesmo console.

Um diferencial em tempos de incertezas: o VisibilityIQ Foresight alavanca os padrões anteriores de cada empresa para prever tendências futuras, permitindo que os usuários evitem ou superem problemas.

Sobre a 42Gears

A 42Gears é uma provedora líder de soluções de gerenciamento unificado de endpoint que oferece SaaS e soluções no local para proteger, monitorar e gerenciar todos os endpoints da empresa, como tablets, telefones, computadores, dispositivos vestíveis e fones de ouvido de RV. Os produtos da 42Gears suportam dispositivos de propriedade da empresa e de propriedade do funcionário com as plataformas Android, iOS, iPadOS, Windows, macOS, Wear OS, VR e Linux. Os produtos da 42Gears são utilizados em vários setores como assistência à saúde, manufatura, logística, educação e varejo. Mais de 18 mil clientes em mais de 115 países confiam nos produtos da 42Gears. Para mais informações, acesse https://www.42gears.com.

