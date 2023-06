42Gears Lança Plug-in ChatGPT para Plataforma de Gerenciamento de Dispositivos Móveis SureMDM

BANGALORE, Índia, 6 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- 42Gears, líder global em soluções Unified Endpoint Management (UEM) e Mobile Device Management (MDM), anuncia orgulhosamente o lançamento do plug-in ChatGPT para sua principal oferta, SureMDM. Isso marca um marco significativo, pois a 42Gears se torna o primeiro provedor de MDM a aproveitar o plug-in ChatGPT para sua solução abrangente de gerenciamento de dispositivos.

O SureMDM, conhecido por seus recursos robustos e abordagem inovadora para gerenciar dispositivos móveis, agora está ainda mais aprimorado com o ChatGPT, permitindo recursos inteligentes de conversação. Este plug-in permite que os usuários interajam com seus dispositivos de maneira mais natural e intuitiva, desbloqueando um novo nível de produtividade e eficiência.

Com o Plug-in SureMDM ChatGPT, os usuários agora podem:

Monitorar dispositivos e aplicar políticas e configurações por meio de conversas: os usuários do SureMDM agora podem monitorar dispositivos e aplicar políticas e configurações por meio de conversas em linguagem natural. O ChatGPT entende o contexto da solicitação e oferece uma experiência mais amigável.

Receba Insights Acionáveis: Os poderosos recursos de solução de problemas do SureMDM agora são aumentados com a IA de conversação do ChatGPT. Os usuários podem fazer perguntas rapidamente ou buscar assistência em relação a configurações de dispositivos, políticas, instalações de aplicativos e muito mais, recebendo orientações e resoluções instantâneas.

Simplifique os fluxos de trabalho de gerenciamento de dispositivos: O ChatGPT elimina a necessidade de treinamento ou documentação extensiva, fornecendo assistência intuitiva. Os usuários podem executar com eficiência tarefas rotineiras de gerenciamento de dispositivos, como implantações de perfil, verificações de conformidade e atualizações de software, usando interações de conversação simples.

Este lançamento inovador reafirma a posição da 42Gears como pioneira na indústria de MDM, continuamente expandindo os limites do que é possível. A combinação perfeita dos recursos abrangentes de gerenciamento de dispositivos da SureMDM com os recursos de conversação impulsionados por IA do ChatGPT posiciona a 42Gears como líder do setor no fornecimento de soluções inteligentes e centradas no usuário.

Prakash Gupta, COO e CTO da 42Gears, acrescenta: "Estamos entusiasmados em oferecer o poder do ChatGPT aos nossos clientes da SureMDM. Com o plug-in ChatGPT, estamos transformando a forma como as empresas gerenciam seus dispositivos móveis. Esta descoberta tecnológica permitirá que os usuários interajam com seus dispositivos de forma mais natural e de conversação, levando a um aumento da produtividade e uma experiência de usuário perfeita".

O plug-in ChatGPT para SureMDM permite fácil implementação e adoção simplificada. Para obter mais informações sobre o Plug-in SureMDM ChatGPT, clique aqui. Para saber mais sobre a 42Gears e suas soluções para gerenciar dispositivos móveis, acesse o site oficial da 42Gears em www.42gears.com.

Sobre a 42Gears

A 42Gears é líder em gestão de mobilidade empresarial, oferecendo soluções de ponta que visam transformar o local de trabalho digital. Fornecidos na nuvem e no local, os produtos 42Gears oferecem suporte a todos os principais sistemas operacionais móveis e de área de trabalho, permitindo que as equipes de TI e DevOps melhorem a produtividade da força de trabalho da linha de frente e a eficiência das equipes de desenvolvimento de software. Os produtos 42Gears são usados por mais de 18.000 clientes em vários setores em mais de 115 países e estão disponíveis para compra por meio de uma rede global de parceiros. Para mais informações, acesse https://www.42gears.com

