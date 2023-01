42Gears MDM expande o gerenciamento de impressoras e dispositivos RFID da Zebra Technologies

FREMONT, Califórnia, 10 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A 42Gears, uma fornecedora independente de software Zebra PartnerConnect, anunciou que o SureMDM, sua soluçãoUnified Endpoint Management (UEM), agora suporta impressoras Zebra Link-OS e dispositivos RFID. A 42Gears concluiu com sucesso o Programa Validado da Zebra Technologies para seu principal produto SureMDM em 2020, durante o qual a interoperabilidade do produto com computadores móveis selecionados da Zebra foi validada.

"Não são apenas dispositivos inteligentes ou resistentes que as empresas usam. Elas precisam de uma série de outros dispositivos para operações de negócios, e é igualmente importante que as empresas possam gerenciá-los e protegê-los. Essa foi a ideia por trás da criação de uma tecnologia que pudesse ajudar a gerenciar dispositivos que não rodam um sistema operacional tradicional, como as impressoras. Somos um parceiro de longa data da Zebra e estamos entusiasmados em poder ajudar os clientes a gerenciar impressoras Zebra e dispositivos RFID da maneira mais fácil possível", disse Prakash Gupta, cofundador e COO da 42Gears.

O SureMDM é uma solução de gerenciamento de dispositivos econômica que ajuda os funcionários da linha de frente e os administradores de TI que usam impressoras Zebra Link-OS e leitores RFID fixos Zebra FX7500 e FX9600 com firmware versão 3.10 e superior a se manterem produtivos em seus locais de trabalho.

Com as atualizações mais recentes, os usuários do SureMDM (administradores de TI) podem:

Gerir o gerenciamento completo do ciclo de vida do dispositivo para impressoras Zebra e dispositivos RFID, desde o provisionamento e implementação até suporte de atualizações de firmware e monitoramento remoto dos dispositivos em tempo real.

Obter informações sobre o dispositivo, como informações de rede, detalhes de memória e também criar regras de conformidade para os dispositivos.

Enviar comandos Zebra Programming Language (ZPL) remotamente, transferir arquivos para impressoras e obter informações do dispositivo, como status da bateria, velocidade de impressão e versão de firmware, etc.

Obter insights sobre as informações do dispositivo RFID da Zebra, como temperatura, status da antena e status da conexão RFID com apenas alguns cliques.

As impressoras Zebra e os dispositivos RFID podem se integrar perfeitamente à infraestrutura comercial existente.

Sobre a 42Gears

A 42Gears é um nome de destaque no domínio de gestão de mobilidade empresarial, com soluções avançadas desenvolvidas para transformar o local de trabalho digital. Seu portfólio de produtos inclui SaaS e soluções locais que oferecem suporte a dispositivos com base em todos os principais sistemas operacionais e ajudam a aumentar a eficiência dos funcionários da linha de frente. Os produtos 42Gears são usados em vários setores, como saúde, fabricação, logística, educação, varejo e desenvolvimento de aplicativos móveis. Os produtos 42Gears contam com a confiança de mais de 18 mil clientes em mais de 115 países e estão disponíveis para compra por meio de uma rede global de parceiros. Para mais informações, acesse https://www.42gears.com.

