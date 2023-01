La solution MDM de 42Gears améliore la gestion des imprimantes et des dispositifs RFID de Zebra Technologies

FREMONT, Californie, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- 42Gears, fournisseur indépendant de logiciels Zebra PartnerConnect , a annoncé que SureMDM, sa solution de gestion unifiée des terminaux, prend désormais en charge les imprimantes Link-OS et les dispositifs RFID de Zebra. 42Gears avait terminé avec succès le programme validé de Zebra Technologies pour son produit phare SureMDM en 2020, au cours duquel l'interopérabilité du produit avec certains ordinateurs mobiles Zebra a été validée.

« Les entreprises n'utilisent pas seulement des appareils intelligents ou robustes. Elles ont besoin d'une multitude d'autres appareils pour leurs activités, et il est tout aussi important pour ces organisations d'être en mesure de les gérer et de les sécuriser. C'est l'idée à la base de la création d'une technologie permettant de gérer les appareils qui ne fonctionnent pas avec un système d'exploitation traditionnel, comme les imprimantes. Nous sommes un partenaire de longue date de Zebra et nous sommes ravis de pouvoir aider les clients à gérer les imprimantes Zebra et les dispositifs RFID de la manière la plus simple possible », a déclaré Prakash Gupta, cofondateur et directeur d'exploitation de 42Gears.

SureMDM est une solution rentable de gestion des appareils qui aide les travailleurs de première ligne et les administrateurs informatiques utilisant les imprimantes Link-OS de Zebra et les lecteurs RFID fixes FX7500 et FX9600 de Zebra équipés de la version de firmware 3.10 et plus à rester productifs sur leur lieu de travail.

Avec les dernières mises à jour, les utilisateurs de SureMDM (administrateurs informatiques) peuvent :

Assurer la gestion du cycle de vie complet des appareils liés aux imprimantes Zebra et aux dispositifs RFID, depuis l'approvisionnement et le déploiement jusqu'à la prise en charge des mises à jour des micrologiciels, en passant par la surveillance à distance des appareils en temps réel.

Obtenir des informations sur les appareils, telles que des informations sur le réseau, des détails sur la mémoire, et également créer des règles de conformité pour les appareils.

Envoyer à distance des commandes en langage de programmation Zebra (ZPL), transférer des fichiers vers des imprimantes et obtenir des informations sur les appareils, comme l'état de la batterie, la vitesse d'impression, la version du micrologiciel, etc.

Obtenir en quelques clics des informations sur les dispositifs RFID de Zebra telles que la température, l'état de l'antenne et l'état de la connexion RFID.

Les imprimantes et les dispositifs RFID de Zebra peuvent s'intégrer parfaitement à l'infrastructure commerciale existante.

À propos de 42Gears

42Gears est un nom éminent dans le secteur de la gestion de la mobilité d'entreprise, grâce à des solutions avancées conçues pour transformer le milieu de travail numérique. Son portefeuille de produits comprend des solutions SaaS et sur site qui prennent en charge les dispositifs basés sur les principaux systèmes d'exploitation et contribuent à accroître l'efficacité des travailleurs de première ligne. Les produits 42Gears sont utilisés dans divers secteurs, tels que la santé, la fabrication, la logistique, l'éducation, le commerce de détail et le développement d'applications mobiles. Les produits de 42Gears ont la confiance de plus de 18 000 clients dans plus de 115 pays, et sont disponibles à l'achat par le biais d'un réseau mondial de partenaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.42gears.com .

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/517153/42Gears_Mobility_Systems_Logo.jpg

SOURCE 42Gears